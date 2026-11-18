Marco Rubio a tenté mercredi de rassurer après une série de pannes informatiques aux Etats-Unis, affirmant qu’elles étaient sans lien entre elles, et qu’elles n’étaient pas dues à des actes de malveillance.

Le chef de la diplomatie américaine a convoqué la presse à Manille, aux Philippines, non pas pour évoquer les sujets internationaux mais pour tenter de répondre aux accusations de légèreté formulées contre le gouvernement Trump après une succession d’incidents. Ceux-ci ont touché aussi bien les aéroports que la messagerie Outlook (Microsoft), des banques ou le renseignement américain.

«Nous n’avons aucun indice, aucune preuve, et aucune raison de croire, de quelque manière que ce soit, que certains de ces incidents soient liés à d’autres» ou aient «à voir avec des acteurs malveillants, avec des pirates informatiques, avec des criminels, avec un autre État, avec un acteur malintentionné de quelque nature que ce soit», a déclaré le secrétaire d’État, en marge du sommet de l’Asean.

Le gouvernement américain «n’a aucune raison de penser que tous ces incidents soient liés les uns aux autres», a insisté Marco Rubio. «L’incident qui a frappé Microsoft n’a rien à voir avec celui qui a touché la FAA (le régulateur aérien), et cela n’a rien à voir avec ce qu’il s’est passé dans le secteur bancaire», a-t-il précisé pour rassurer les Américains, alors que les chaînes de télévision mettent depuis des jours à la une ces pannes à répétition.

«Nous reconnaissons totalement que c’est perturbant», a encore dit le chef de la diplomatie. Sa solennité tranchait avec la relative désinvolture montrée par Donald Trump la veille. «C’est la vie. Quand vous êtes grand et puissant et que vous avez tout l’argent, ce genre de choses peut arriver», avait déclaré le président américain, qui se trouve également aux Philippines et qui doit se rendre mercredi à Shenzhen, métropole emblématique de la sophistication technologique chinoise.

«Plus la technologie s’intègre dans notre vie quotidienne, plus les vulnérabilités deviennent réelles», a ajouté Marco Rubio. En moins d’une semaine, toute une série de pannes liées à des outils informatiques ont perturbé la vie quotidienne, aux États-Unis et au-delà.

Secretary of State Marco Rubio said there was no evidence that recent tech outages in US air travel, banking and national security systems were related to each other or to any cybercrime pic.twitter.com/vyH3kpXGJI — Reuters (@Reuters) November 18, 2026

Il y a d’abord eu une longue panne de la messagerie Outlook et d’autres outils de Microsoft entre jeudi et vendredi. Puis, à peine celle-là achevée, une panne sur l’infrastructure vieillissante du contrôle aérien américain a cloué au sol les avions à travers les États-Unis pendant plusieurs heures, provoquant une pagaille dans les aéroports.

Lundi et mardi, des problèmes informatiques ont touché les clients de la compagnie aérienne United Airlines et de plusieurs banques dont JPMorgan Chase, et ont même touché la NSA, la très discrète agence de renseignement américaine.

La réponse de l’administration Trump a semblé relativement désordonnée. Vendredi soir, le ministre des Transports, Sean Duffy, et celui de la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, ont peiné à se coordonner pendant une conférence de presse consacrée au chaos dans les aéroports.

Microsoft, contrôle aérien... Marco Rubio exclut toute malveillance après des pannes à répétition aux États-Unishttps://t.co/JJituxPGHc — BFM (@BFMTV) November 18, 2026

Sean Duffy a secoué la tête et donné un petit coup de coude à son collègue lorsque ce dernier a mis en cause du nouveau matériel, contredisant ainsi les propos du ministre des Transports qui assurait, quelques instants plus tôt, que seuls les équipements vieillissants étaient en cause.

Markwayne Mullin a par ailleurs évoqué publiquement la possibilité que le déploiement de l’intelligence artificielle, que le président américain veut le plus rapide possible, soit en cause dans ces pannes. Face à l’incident affectant le transport aérien, Donald Trump a, lui, rejeté la faute sur son prédécesseur démocrate Joe Biden, qu’il a accusé d’avoir trop tardé à mettre à jour les équipements.

L’ancienne porte-parole du président américain, Karoline Leavitt, considérée comme une fidèle alliée, a elle-même jugé, dans un entretien avec Fox News, que la «transparence était cruciale». «Il est temps pour l’administration de venir au Capitole et de s’expliquer» sur ces divers incidents, a réclamé pour sa part Hakeem Jeffries, le chef de file des élus démocrates à la Chambre des représentants.