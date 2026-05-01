Royaume-Uni: un suspect inculpé après l’attaque antisémite de Golders Green, sur fond de menace terroriste relevée

Essa Suleiman, 45 ans, a été inculpé pour deux tentatives de meurtre dans l’attaque antisémite de Golders Green, à Londres. (PHOTO: réseaux sociaux)

Reuters rapporte qu’Essa Suleiman, 45 ans, a été inculpé de deux chefs de tentative de meurtre et d’un chef de possession d’un objet tranchant dans un lieu public en lien avec l’attaque de Golders Green.

Il fait aussi l’objet d’un troisième chef de tentative de meurtre pour un incident distinct survenu le même jour dans le sud de Londres.

«Un homme de 45 ans a été inculpé» de «deux chefs de tentative de meurtre» ainsi que pour «possession d’un objet tranchant dans un lieu public», a indiqué la police dans un communiqué.

Le suspect, Essa Suleiman, est un ressortissant britannique né en Somalie, précisent les autorités. La police et le CPS ont confirmé qu’il devait comparaître vendredi devant le tribunal de Westminster, après avoir été placé en détention provisoire.

L’attaque s’est produite à Golders Green, quartier du nord de Londres qui abrite une importante communauté juive. Deux hommes, identifiés par plusieurs médias britanniques comme Shloime Rand, 34 ans, et Moshe Shine, 76 ans, ont été poignardés.

Two jewish men aged 76 and the other 34, were brutally stabbed on the streets of Golders Green, the heart of London's Jewish community by Somalian - #Somalia. https://t.co/n8nT6MpDju — Somalilanders (@Somaalilanders) April 30, 2026

Reuters précise que le plus jeune a depuis quitté l’hôpital, tandis que le second reste hospitalisé dans un état stable. Counter Terrorism Policing a très rapidement qualifié l’agression d’incident terroriste.

Menace terroriste

L’affaire dépasse largement la seule attaque de mercredi. Depuis plusieurs semaines, Golders Green et d’autres secteurs du nord-ouest londonien ont été visés par une série d’incendies et de tentatives d’incendie touchant des lieux liés à la communauté juive.

Stabbing of two Jewish men in Golders Green, London, declared a terror incident, police say https://t.co/1Up2gugYpA — BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 29, 2026

Reuters a dressé une chronologie de ces attaques: tentative d’incendie contre une synagogue à Finchley le 15 avril, attaque contre un commerce lié à la communauté juive à Hendon le 17 avril, jets de cocktails incendiaires contre Kenton United Synagogue le 18 avril, incendie visant un mur mémoriel à Golders Green le 27 avril, sans oublier l’incendie de quatre ambulances de Hatzola en mars.

C’est dans ce contexte que le gouvernement britannique a relevé jeudi le niveau de menace terroriste de «substantial» à «severe», soit le deuxième niveau le plus élevé, ce qui signifie qu’une attaque est désormais considérée comme hautement probable dans les six prochains mois.

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Le Home Office a précisé que cette décision n’était pas seulement la conséquence directe de l’attaque de Golders Green, mais qu’elle reflétait une hausse plus large de la menace islamiste et d’extrême droite, sur fond également d’activités hostiles liées à des États étrangers. Le gouvernement a en parallèle annoncé 25 millions de livres supplémentaires pour renforcer la protection des synagogues, écoles et centres communautaires juifs.

Le suspect était par ailleurs connu du programme britannique Prevent, le dispositif de prévention de la radicalisation. Reuters indique qu’il y avait été signalé en 2020, avant que son dossier ne soit clos la même année. La police a aussi fait état d’antécédents de violence grave et de troubles mentaux.

BREAKING: A man suspected of stabbing two Jewish men in Golders Green has a "history of serious violence and mental health issues", says Metropolitan Police commissioner Sir Mark Rowley.



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Cet élément alimente déjà les critiques sur les failles éventuelles du suivi des profils jugés à risque, dans un pays où la communauté juive exprime depuis des mois une inquiétude croissante face à la multiplication des agressions et intimidations.

Au-delà de la procédure judiciaire, l’attaque a donc agi comme un accélérateur politique. Keir Starmer a promis une réponse renforcée pour protéger les Juifs britanniques, tandis que la police antiterroriste continue d’enquêter sur les motivations exactes de l’assaillant. Dans l’immédiat, l’image qui domine reste celle d’un pays confronté à une montée de la peur, dans lequel une attaque au couteau contre deux hommes identifiés comme juifs s’inscrit désormais dans une séquence plus large de violences ciblées.