Allemagne: attaque au couteau à la gare de Hambourg, une suspecte arrêtée

+++ Stephan Brandner: Strafmündigkeit auf 12 Jahre senken! +++



Am Donnerstag kam es in zwei deutschen Städten wieder zu schweren Gewalttaten unter Kindern. In Berlin fügte ein 13-Jähriger einem Mitschüler eine schwere Stichverletzung im Oberkörper zu, im nordrhein-westfälischen… pic.twitter.com/9pG3Ndbb1l