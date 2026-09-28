Royaume-Uni: cinq hommes arrêtés pour préparation d’un «acte terroriste» près d’une base aérienne

Une route gardée près de la base aérienne de Fairford, le 27 septembre 2026.

Des agents de police armée sont intervenus après un appel passé aux services d’urgence vers 00H45 (samedi vers 23H45 GMT), signalant «trois véhicules suspects qui semblent se diriger vers la base aérienne» de Fairford, où est stationnée une escadre américaine de soutien au combat.

«On enquêtait sur eux. Ils voulaient faire de gros dégâts à notre base, et travailler avec les Britanniques a super bien fonctionné», a déclaré le président américain à la presse à son arrivée à Chicago pour un tournoi de golf.

Un périmètre de sécurité de 400 mètres a été mis en place le temps qu’une unité de déminage de l’armée examine les véhicules, et «85 foyers ont été évacués par mesure de précaution» à l’aube, a indiqué Vicki Evans, coordinatrice nationale de la lutte antiterroriste, citée dans le communiqué.

La police de Londres a confirmé à la mi-journée que sa cellule antiterroriste avait été chargée de l’enquête sur cet incident.

Les cinq hommes ont été d’abord interpellés sur des soupçons d’infractions liées à des explosifs, avant d’être arrêtés pour soupçon de «préparation d’un acte terroriste», a t-elle précisé.

«La sécurité du public est notre priorité absolue, et je veux que chacun sache que nous prenons toujours toutes les mesures nécessaires pour protéger les habitants et assurer la sécurité de notre pays», a réagi le Premier ministre Andy Burnham sur X.

I know today's incident near RAF Fairford will be deeply concerning for local residents and for many people following developments across the country.



My thanks go to Gloucestershire Police, Counter Terrorism Policing, our Armed Forces and all those working to keep the public… — Andy Burnham (@andyburnham) September 27, 2026

De son côté, le ministre de la Défense, Wes Streeting, a indiqué avoir «été en contact dans la journée avec (son) homologue Pete Hegseth». «Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos amis américains», a t-il dit, lors du congrès annuel du Labor à Liverpool.

Plus tôt dimanche, la police du Gloucestershire avait fait état d’un «incident majeur», tout en annonçant qu’il avait été «maîtrisé».

Évacuations

Une habitante a déclaré à l’agence britannique PA qu’elle avait donné l’alerte dans la nuit après avoir aperçu trois camionnettes bloquant la route, ainsi qu’un groupe d’hommes portant des capuches et des cagoules.

Les habitants de Whelford, qui avoisine la base, ont été emmenés vers un centre de loisirs à proximité, a indiqué la police.

«Tout le village a été évacué tôt ce matin», a déclaré Tristan Wilkinson, un conseiller local interrogé par l’AFP, indiquant qu’une soixantaine de personnes attendaient toujours de pouvoir rentrer chez elles.

Victor Compton, étudiant de 21 ans habitant la ville de Cirencester, à une quinzaine de kilomètres de la base, a été «choqué» par la nouvelle: «Ce n’est pas le genre de chose qui arrive tous les jours ici, c’est un coin assez tranquille», a t-il décrit.

Fairford est la base britannique de la 501ème escadre de soutien au combat, une escadre administrative de l’US Air Force.

Celle-ci a déclaré dans un communiqué qu’aucun de ses membres n’avait été impliqué dans l’incident, et qu’elle a travaillé en «étroite coordination avec (ses) partenaires britanniques pour garantir la sécurité de nos militaires et des habitants».

En mars, l’ancien Premier ministre travailliste Keir Starmer avait donné son autorisation pour que les États-Unis mènent des actions «défensives» contre des sites de missiles iraniens à partir de deux bases britanniques, dont Fairford.

Cet incident survient dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant les actions d’États étrangers sur le sol britannique.

La ministre de l’Intérieur, Shabana Mahmood, a accusé en juillet l’Iran et la Russie de faire appel à des intermédiaires pour mener des activités criminelles au Royaume-Uni.

Des sites militaires britanniques ont été visés par des drones à plus de 300 reprises sur les 12 derniers mois, selon des données publiées récemment par le journal The Independent.

Bomb disposal experts are examining a number of vehicles



Read in full: https://t.co/KfXL6UvQ1u pic.twitter.com/92bxRe9C4d — The Independent (@Independent) September 27, 2026

Le ministère de la Défense n’a pas donné d’information sur l’origine de ces drones, mais ces incidents interviennent au moment où les pays européens dénoncent l’augmentation des attaques hybrides russes sur leur territoire.