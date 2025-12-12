Pourparlers sur l’Ukraine: Trump «extrêmement frustré» par Kiev et Moscou

Le président russe Vladimir Poutine (à gauche) et le commandant de la 123e brigade de fusiliers motorisés Denis Pirogov (à droite) participent à une réunion par visioconférence à Moscou, le 11 décembre 2025, concernant la situation dans la zone de la prétendue « opération militaire spéciale » en Ukraine. Cette réunion s'est tenue avec des responsables militaires russes. (Photo : Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP)

«Le président est extrêmement frustré par les deux camps impliqués dans cette guerre, et il en a assez des réunions qui n’ont d’autre but que de se réunir», a déclaré à la presse la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt. «Il ne veut plus de paroles. Il veut des actes. Il veut que cette guerre prenne fin», a-t-elle poursuivi.

Les discussions se sont accélérées depuis que l’administration américaine a proposé, il y a près de trois semaines, un plan visant à résoudre la guerre déclenchée par l’invasion russe à grande échelle de février 2022, et qui reprend plusieurs exigences majeures de Moscou.

Alors que Kiev a remis en début de semaine une version amendée de ce texte comprenant des contre-propositions, le président ukrainien a confirmé jeudi que les États-Unis souhaitaient conclure un accord «le plus tôt possible».

Selon Volodymyr Zelensky, les deux questions essentielles restant à négocier sont le contrôle de la région orientale de Donetsk, où se déroule l’essentiel des combats, et le statut de la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par Moscou dans le sud de l’Ukraine.

M. Zelensky a assuré aux journalistes, dont ceux de l’AFP, que Washington «voit les forces ukrainiennes se retirer» de la partie de la région de Donetsk qu’elles contrôlent encore et qui serait transformée en «zone économique libre» ou «zone démilitarisée».

En échange, l’armée russe se retirerait des zones sous son contrôle dans les régions de Soumy, Kharkiv et Dnipropetrovsk (nord, nord-est et centre-est), mais se maintiendrait dans celles de Kherson et Zaporijjia (sud).

La région de Donetsk, contrôlée à plus de 80% par la Russie, et celle voisine de Lougansk, presque totalement sous sa coupe, constituent l’objectif prioritaire du Kremlin en Ukraine.

Moscou revendique depuis 2022 leur annexion, tout comme celle de deux autres régions du sud, Kherson et Zaporijjia, que les forces russes occupent partiellement.

«Élection» ou «référendum»

L’idée d’une zone démilitarisée dans des territoires que la Russie n’a pas réussi à conquérir en près de quatre ans d’intenses combats représenterait une concession majeure de Kiev, qui éviterait cependant d’y renoncer formellement.

«Qui gouvernerait ce territoire, qu’ils appellent déjà “zone économique libre” ou “zone démilitarisée”, ils l’ignorent», a relevé M. Zelensky, en référence aux États-Unis.

Son conseiller Mikhaïlo Podoliak a toutefois semblé se rallier à cette idée, déclarant au quotidien français Le Monde qu’«une zone démilitarisée devra exister de part et d’autre de la ligne» où serait déployé «un contingent étranger»: «C’est un format naturel de fin de conflit, sachant qu’une partie du territoire restera malheureusement sous occupation de facto de la Russie et qu’une ligne de séparation sera fixée de toute façon.»

M. Zelensky a assuré que, dans tous les cas, une «élection» ou un «référendum» sera nécessaire en Ukraine pour trancher la question des territoires. Mardi, il s’était dit prêt à organiser une présidentielle si la sécurité du scrutin pouvait être assurée par les États-Unis, avec les Européens.

Avoirs russes

La version du plan américain révisée par les Ukrainiens lors de négociations à Genève et en Floride n’a pas été rendue publique. Un texte divisé en quatre parties a également été soumis au Kremlin lors d’un voyage de l’émissaire américain Steve Witkoff à Moscou la semaine dernière.

Ces efforts américains interviennent à un moment difficile pour l’Ukraine: la présidence a été déstabilisée par un vaste scandale de corruption impliquant des proches de Volodymyr Zelensky, l’armée est en recul sur le front et la population subit des coupures de courant en raison des frappes russes.

We held a meeting of the Coalition of the Willing, and this is an important format for supporting Ukraine's security now and in the future. We are working to ensure that the security guarantees include serious components of European deterrence and are reliable, and it is… pic.twitter.com/4Btx6xoS9J — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2025

Sur le terrain, l’armée russe a revendiqué jeudi la capture de la ville de Siversk, dans la région de Donetsk (est), l’un des derniers verrous qui l’empêchait d’approcher les grandes villes régionales de Kramatorsk et Sloviansk, situées à une trentaine de kilomètres plus à l’ouest.

Une annonce démentie par le commandement des troupes ukrainiennes du front oriental, qui évoque de «petits groupes» de militaires russes «tentant de s’infiltrer à Siversk».

«La semaine à venir sera décisive» pour l’Ukraine, a souligné la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, après avoir participé jeudi à une réunion de la «coalition des volontaires» qui réunit les soutiens de Kiev.

Touched base with partners from the Coalition of the Willing during a very intense week of peace talks.



Despite the pressure, we remain absolutely firm in our goal: achieving a just and sustainable peace for Ukraine.



Sustainable means that any peace agreement must not contain… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2025

Outre les discussions sur un règlement du conflit, les jours à venir seront marqués par un sommet des dirigeants européens le 18 décembre, où sera débattue l’éventuelle utilisation des avoirs russes gelés en Europe pour aider l’Ukraine.

Sur ce dossier, les 27 pays de l’Union européenne ont levé un obstacle clé en pérennisant les sanctions contre Moscou qui servent de base à leur immobilisation, a annoncé la présidence danoise de l’UE.