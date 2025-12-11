Kiev a remis à Washington sa version du plan de réglement

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump, alors candidat du parti républicain à la présidentielle, le 27 septembre 2024, à New York, aux États-Unis.

Kiev «a déjà envoyé» à Washington la nouvelle version du plan de sortie du conflit, a déclaré un haut responsable ukrainien sans donner davantage de précisions.

Cette dernière version «tient compte de la vision ukrainienne, c’est une proposition plus poussée pour une solution adéquate à des questions problématiques», a indiqué un second responsable ukrainien à l’AFP.

«Nous ne divulguons pas les détails en attendant la réaction de la partie américaine», a ajouté ce responsable.

La proposition américaine initiale prévoyait notamment de céder à la Russie des territoires ukrainiens qu’elle n’a pas encore conquis, et a été jugée par Kiev et ses alliés européens comme particulièrement favorable à Moscou.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé mardi que le plan avait été divisé en trois documents: un accord-cadre en 20 points, un document sur la question des garanties de sécurité et un autre sur la reconstruction de l’Ukraine après la guerre.

M. Zelensky a dit avoir tenu dans la journée de mercredi une réunion en visio-conférence avec l’émissaire et gendre de Donald Trump Jared Kushner, le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent et le PDG de la compagnie BlackRock Larry Fink pour discuter de la reconstruction de l’Ukraine.

The 20 points for ending the war form a fundamental document. We are actively working on the key steps – they must be doable. From this fundamental document, we are developing at least two additional ones. The first is on security – regarding security guarantees with the United… pic.twitter.com/uQVG4myA6Z — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2025

«Cela peut être considéré comme la première réunion du groupe qui travaillera sur un document concernant la reconstruction et la reprise économique de l’Ukraine», a indiqué M. Zelensky dans un message publié sur les réseaux sociaux.

«Nous avons également actualisé nos réflexions sur les 20 points du document-cadre pour mettre fin à la guerre. C’est la sécurité globale qui déterminera la sécurité économique et soutiendra un environnement des affaires sûr», a-t-il ajouté.

Trump s’impatiente

Le président américain, qui s’est entretenu mercredi au téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz - principaux soutiens européens de l’Ukraine - a dit au même moment une nouvelle fois son impatience de voir déboucher son initiative.

M. Trump, qui a dit avoir eu des «mots assez forts» pendant cet entretien, a indiqué que les dirigeants européens voulaient organiser une réunion sur l’Ukraine ce week-end mais que la participation américaine n’était pas acquise.

«Avant d’aller à une réunion, il y a des choses que nous voulons savoir», a-t-il déclaré à la Maison Blanche.

«Nous allons prendre une décision» à propos de cette réunion, «nous ne voulons pas perdre notre temps», a-t-il lancé.

«Parfois il faut laisser les gens se battre jusqu’au bout, et parfois pas», a-t-il encore dit.

Donald Trump a laissé percer plusieurs fois récemment son impatience face au président Zelensky, auquel il a reproché récemment de n’avoir lu la proposition américaine de plan de paix.

Une nouvelle réunion de la «coalition des volontaires», coprésidée par Paris et Londres et qui rassemble des soutiens de Kiev, se tiendra jeudi pour avancer sur les «garanties de sécurité» pour l’Ukraine, a indiqué mercredi la porte-parole du gouvernement français.

Ukraine continues to face Russia’s aggression with exceptional courage.



It can count on our support and on our commitment for a just and lasting peace.



Our latest European and American sanctions are weakening the Russian economy: we must keep up this effort… pic.twitter.com/Wuw4ewfFX0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2025

Les dirigeants français, allemand et britannique avaient affiché lundi à Londres leur solidarité avec Volodymyr Zelensky, fragilisé par un scandale de corruption et les piques lancées par Donald Trump.

Ils avaient aussi travaillé sur la contre-proposition au plan américain présenté en novembre, vu comme très favorable à la Russie.