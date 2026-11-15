Portugal: manifestations contre la flambée des loyers et la crise du logement

Un homme brandit un drapeau portugais lors d'une manifestation à Lisbonne, le 14 novembre 2026, contre la pénurie de logements, la flambée des loyers et les bas salaires. Le Portugal est le pays de l'Union européenne où les prix du logement ont le plus augmenté par rapport aux revenus des ménages entre 2015 et 2025. AFP or licensors

Dans un pays où les prix de l’immobilier ont fortement augmenté par rapport aux revenus des ménages, les manifestants réclament des logements accessibles et dénoncent dans les rues un projet de réforme facilitant les expulsions de locataires.

«Baissez les loyers, augmentez les salaires», ont notamment crié les manifestants dans la capitale portugaise, où la mobilisation a rassemblé plusieurs milliers de personnes.

Dans les cortèges, les témoignages se succèdent pour décrire les difficultés rencontrées par les jeunes, les étudiants et les salariés, confrontés à des prix de l’immobilier de plus en plus difficiles à supporter.

Diplômé en communication, mais employé à mi-temps seulement, David Peters vit encore chez ses parents. À 23 ans, il souhaiterait pourtant devenir indépendant et disposer de son propre logement.

«Le logement, c’est le principal obstacle (...), c’est pour ça que nous manifestons aujourd’hui», a-t-il déclaré à l’AFP.

Ao palco instalado no Martim Moniz, um representante da organização do protesto acaba de anunciar que estiveram presentes cerca de 60 mil pessoas no protesto. O mesmo representante diz que se seguem, agora, intervenções musicais e intervenções de grupos e coletivos que se… pic.twitter.com/tn5DQXgUpg — Observador (@observadorpt) November 14, 2026

Son témoignage illustre les difficultés d’une génération pour laquelle l’accès à l’autonomie se heurte au coût du logement. Même l’entrée dans la vie active ne suffit pas toujours à permettre de quitter le domicile familial, particulièrement lorsque les revenus restent modestes ou que les emplois sont à temps partiel.

Le problème touche également les étudiants, qui peinent à trouver des logements convenables à des prix compatibles avec leurs moyens.

«Nous ne voulons qu’un endroit pour pouvoir étudier, mais on ne trouve pas de logements en bonne condition et, en plus, on nous demande des prix que personne ne peut payer», déplore Matilde Cunha, 20 ans, étudiante en arts à Coimbra, dans le centre du pays.

Lire aussi : Portugal: le déraillement meurtrier d’un funiculaire plonge le pays dans la douleur

Pour les manifestants, le déséquilibre entre les salaires et le coût du logement constitue l’une des principales raisons de leur mobilisation.

«Avec le peu qu’on gagne et le niveau des loyers, nous sommes le pays le plus inégalitaire d’Europe», affirme Maite Chaves, une Uruguayenne de 40 ans installée à Lisbonne depuis 17 ans.

Les données européennes témoignent de l’ampleur de la crise immobilière portugaise.

Selon des chiffres publiés cette semaine par Eurostat, le Portugal est le pays de l’Union européenne où les prix du logement ont le plus augmenté par rapport aux revenus des ménages entre 2015 et 2025.

Durante o protesto pela habitação deste sábado (14) em Lisboa, uma manifestante ofereceu cravos vermelhos vários agentes da PSP presentes. A seguir ao momento de conversa, os polícias colocaram os cravos na farda.



Leia mais sobre a manifestação: https://t.co/DzO26Qu1pd pic.twitter.com/lpGn9FPrJW — Expresso (@expresso) November 14, 2026

L’indicateur mesurant cette évolution a bondi de 60,8% sur cette période, loin devant les Pays-Bas, qui arrivent en deuxième position avec une hausse de 34,3%.

Cette évolution contribue à expliquer la place prise par la question du logement dans le débat public portugais. Elle met en évidence un décalage croissant entre les prix de l’immobilier et les capacités financières des ménages, au cœur des revendications exprimées dans les manifestations.

La réforme des expulsions attise la colère

La mobilisation de samedi a été lancée à la suite de l’adoption par le Parlement portugais d’un projet de réforme visant notamment à simplifier et à accélérer les expulsions de locataires.

Le texte, proposé par le gouvernement de droite, qui ne dispose pas de la majorité absolue à l’Assemblée, a été adopté en première lecture fin septembre grâce à l’abstention de l’extrême droite.

"Arrisquei a vida pelo 25 de Abril e hoje continuo a lutar, a democracia está em risco por causa da habitação", diz ex-militar https://t.co/WIAl19JVGR — SIC Notícias (@SICNoticias) November 14, 2026

La question des expulsions cristallise les inquiétudes dans un contexte où de nombreux ménages éprouvent déjà des difficultés à se loger.

La contestation portugaise s’inscrit également dans un mouvement de protestation qui touche l’Espagne voisine. Celle-ci a été secouée par des manifestations après l’expulsion de son logement d’une octogénaire madrilène, décédée par la suite.

À l’image des campements apparus dans plusieurs villes espagnoles, des militants pour le droit au logement au Portugal ont lancé un mouvement qui a tenté d’occuper des places emblématiques à Lisbonne et à Porto, dans le nord du pays.

Ces occupations visent à maintenir la pression sur les autorités et à rendre visible une crise que les manifestants jugent insuffisamment prise en compte par les responsables politiques.

Les protestataires se sont toutefois heurtés à l’intransigeance des autorités. Leurs campements ont été évacués de force par la police à plusieurs reprises, ajoutant aux revendications sur le logement une confrontation autour des modalités de la mobilisation.

De Norte a Sul, milhares de de pessoas saíram à rua em mais de 30 cidades pelo direito à habitação https://t.co/EZ8FT2MFAu — SIC Notícias (@SICNoticias) November 14, 2026

Face à cette contestation, le président de la République, António José Seguro, a appelé au dialogue entre le gouvernement et l’opposition.

Les rencontres du Premier ministre, Luís Montenegro, avec l’extrême droite, deuxième force politique au Parlement, et les socialistes n’ont cependant débouché sur aucune avancée concrète.

Le chef de l’État, issu du Parti socialiste, a lui-même reçu des représentants des collectifs pour le droit au logement.

Il «est attentif à la crise du logement et s’est efforcé d’écouter et de mobiliser tous les acteurs en vue de sa résolution», a indiqué la présidence vendredi, au lendemain de cette rencontre.

Mais les discussions politiques n’ont, pour l’instant, pas suffi à apaiser la colère. La mobilisation de samedi témoigne ainsi de la persistance d’une crise qui touche aussi bien les étudiants que les jeunes actifs et les ménages confrontés à la hausse des loyers.