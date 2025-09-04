Portugal: le déraillement meurtrier d’un funiculaire plonge le pays dans la douleur

La police et les pompiers interviennent sur le site de l'accident du funiculaire Gloria à Lisbonne, le 3 septembre 2025. AFP or licensors

La justice a annoncé l’ouverture d’une enquête après que le wagon du célèbre funiculaire de la Glória, reliant la place du Rossio aux quartiers du Bairro Alto et du Príncipe Real, s’est renversé. Les causes de l’accident ne sont pas encore connues.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent le funiculaire totalement disloqué, projeté contre un mur dans un nuage de fumée, après avoir apparemment manqué le virage en bas de la rue qu’il descendait.

Quelques mètres plus bas, un autre funiculaire était à l’arrêt. Des badauds, sidérés, observaient la scène de l’accident qui venait de se produire.

Toutes les victimes ont été dégagées des décombres peu après 18h00 locales (17h00 GMT), a indiqué à la presse Tiago Augusto, responsable du service des urgences médicales, précisant que des étrangers figuraient parmi les victimes, sans pouvoir encore préciser leur nationalité.

The tragedy that happened in #Lisbon the capital of Portugal caused 15 deaths and 18 injuries. The Gloria train, since 1885, is one of the best attractions of tourism in Lisbon. The government declared one day of national #mourning and Lisbon is declared three days of mourning. pic.twitter.com/YFsyqgq83K — JOSÉ MARIA (@JoseMariaDO11) September 3, 2025

L’ascenseur, d’une capacité d’une quarantaine de passagers (dont la moitié debout), est un moyen de transport très prisé des touristes visitant Lisbonne.

C’est «une tragédie qui ne s’était jamais produite dans notre ville», a réagi le maire de Lisbonne, Carlos Moedas.

Sous-traitance de l’entretien

Un important dispositif de pompiers, policiers et secouristes a été déployé toute la soirée sur la rue très pentue où le wagon, tombé sur le flanc, gisait fortement endommagé, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Este es uno de los atractivos turísticos de Lisboa, Portugal. El tren Da Gloria hace un recorrido por la zona más antigua de la Ciudad. Tras el descarrilamiento los medios locales hablan de una tragedia. pic.twitter.com/MatTTcRXoh — El Ojo Morelos (@ElOjoMorelos) September 3, 2025

«Nous sommes un peu soulagés», a témoigné auprès de l’AFP Antonio Javier, un touriste espagnol de 44 ans, qui avait renoncé à prendre l’ascenseur avec sa femme et ses deux enfants en raison de la file d’attente trop longue.

Selon le site des Monuments nationaux, ce funiculaire a été construit par l’ingénieur franco-portugais Raoul Mesnier du Ponsard et inauguré en 1885. Il a été électrifié à partir de 1915.

Une témoin de l’accident a déclaré à la chaîne SIC avoir vu le funiculaire descendre «à toute vitesse» la pente abrupte où il circule quotidiennement, avant de heurter un immeuble: «Il a percuté un bâtiment avec une force brutale et s’est effondré comme une boîte en carton. Il n’avait aucun frein», a raconté cette femme.

Deuil national au Portugal au lendemain du déraillement du funiculaire https://t.co/oCOYj01Bsb pic.twitter.com/dA5WVL0pYB — FRANCE 24 – Vidéos (@F24videos) September 4, 2025

Conformément à la loi, «dans ce type de situations», le parquet a confirmé à l’agence Lusa l’ouverture d’une enquête sur les circonstances de l’accident.

La société Carris, gestionnaire des transports de Lisbonne, a immédiatement assuré que «tous les protocoles d’entretien» avaient été respectés, précisant que la maintenance générale, réalisée tous les quatre ans, avait eu lieu en 2022, et la maintenance intermédiaire, tous les deux ans, en 2024.

Sur les lieux du drame, le président du conseil d’administration de Carris, Pedro Bogas, a reconnu que l’entretien des véhicules était assuré par un prestataire externe depuis 14 ans, sans donner davantage d’explications.

❗️ [ 🇵🇹 PORTUGAL ]



🔸️ Au moins 15 morts et 18 blessés suite au déraillement du célèbre funiculaire Gloria de Lisbonne. pic.twitter.com/7GOSpdQWLh — Little Think Tank (@L_ThinkTank) September 4, 2025

«Les programmes de maintenance mensuelle, hebdomadaire et les inspections quotidiennes ont été scrupuleusement respectés», a encore affirmé la société, indiquant avoir ouvert une enquête interne en parallèle de celle des autorités.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également présenté ses condoléances, en portugais, aux familles des victimes sur le réseau social X, disant avoir appris «avec tristesse» la nouvelle de l’accident.

É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso “Elevador da Glória”.



Os meus sentimentos com as famílias das vítimas. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 3, 2025

Sur son site internet, Carris mentionne encore une opération d’entretien programmée du 4 au 7 mai 2025, période durant laquelle le funiculaire avait été immobilisé.