Intempéries: le Portugal reste en alerte après la rupture partielle d’une digue

Le 5 février 2026, les rues d'Alcácer do Sal, au sud du Portugal, sont inondées par les eaux du Sado, en pleine tempête Leonardo. AFP or licensors

«Il n’y a pas eu d’impacts significatifs», a précisé le commandant de la protection civile Mario Silvestre lors d’une conférence de presse, précisant que cette rupture en fin d’après-midi avait provoqué des inondations dans des zones agricoles.

Selon lui, la rupture à cet endroit pourrait même contribuer à réduire la pression sur d’autres tronçons de la digue et diminuer le risque de nouvelles brèches dans des zones plus peuplées.

Par mesure de précaution, les autorités ont toutefois décidé de fermer l’autoroute A1, qui relie Lisbonne à Porto (nord), dans les deux sens.

Dans la région, 3.000 personnes environ avaient été préventivement évacuées dans la nuit de mardi à mercredi et les autorités n’excluent pas de nouvelles évacuations.

«Toutes les mesures préventives ont été prises», a déclaré le Premier ministre lors d’une conférence de presse mercredi en fin d’après-midi à Coimbra (centre), où il s’est rendu en compagnie du président Marcelo Rebelo de Sousa, rappelant que l’Etat était «pleinement mobilisé» pour assurer «la sécurité des personnes et des biens».

A chuva intensa e prolongada mobiliza o dispositivo em todo o País. Esta manhã, no Peso da Régua, acompanhei no terreno a evolução do rio Douro.

O contacto permanente entre o Governo de Portugal e o de Espanha, que mantemos há várias semanas, e a gestão articulada das barragens,… pic.twitter.com/UMsB6hrjfP — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) February 7, 2026

Après le passage des dépressions Kristin, Leonardo et Marta, le Portugal est de nouveau en alerte cette semaine face aux risques d’inondations et de crues en raison de fortes pluies.

À l’échelle nationale, les intempéries continuent de perturber le pays. Quelque 40.000 clients sont toujours privés d’électricité, tandis que plusieurs lignes de chemin de fer étaient suspendues dans le nord et le centre.

Après la démission mardi soir de la ministre de l’Intérieur, Maria Lucia Amaral, sous le feu des critiques, le gouvernement devra s’expliquer vendredi matin devant le Parlement sur sa gestion de la crise.

#Politique : Critiquée pour mauvaise gestion de la tempête Kristin qui a provoqué de nombreux dégâts dans le pays, la ministre de l'intérieur (Maria Lucia Amaral) démissionne. https://t.co/5A4qKTWdbe pic.twitter.com/VVKNQlPRNe — NOVA PORTUGAL (@NVPORTUGAL) February 11, 2026

La session avec le Premier ministre, initialement prévue mercredi, a finalement été reportée en raison de la situation d’alerte dans le pays.

La péninsule ibérique est en première ligne du dérèglement climatique en Europe et subit des vagues de chaleur de plus en plus longues et des épisodes de fortes pluies de plus en plus fréquents et intenses.

«Nous traversons une période exceptionnelle qui dure trois semaines», a expliqué la ministre de l’Environnement Maria da Graça Carvalho.

🇵🇹 Face aos impactos da recente tempestade, o trabalho no terreno tem sido contínuo para apoiar as populações e reforçar a resposta às situações de cheia.



Entre visitas a zonas afetadas, reuniões com autarquias e entidades técnicas, e acompanhamento das intervenções em curso, o… pic.twitter.com/hLgxh9Wl0O — Maria Graça Carvalho (@mgracacarvalho) February 6, 2026

«Rien que ces deux jours, les précipitations équivalent à 20% de la moyenne des précipitations du Portugal pour une année entière», a-t-elle indiqué mercredi.