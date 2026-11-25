Avec son recul de 5,86% et malgré l’envolée de 31% lundi, la valorisation du géant américain des processeurs affiche encore 27% de moins qu’avant les premières révélations sur l’affaire Huang.

«L’optimisme s’est rapidement estompé», a constaté sur X Farad Razaqzada, analyste de StoneX, pour qui «les questions au sujet de la gouvernance et de la supervision opérée par le conseil d’administration restent d’actualité.»

Tras dispararse más de un 30% el lunes después del regreso de Huang, las acciones de Nvidia bajaban en Wall Street el martes. “El optimismo se desvaneció rápidamente”, observó en X Farad Razaqzada, de StoneX. https://t.co/tJrI8lyRKm — Diario Gestión (@Gestionpe) November 24, 2026

Rattrapé par plusieurs affaires d’adultère, mais aussi d’espionnage et de contrebande, Jensen Huang avait démissionné le 12 novembre, avant d’être rappelé lundi grâce au soutien du secteur de la tech et surtout de Donald Trump.

Mardi, le sexagénaire a présenté ses excuses aux équipes de Nvidia lors d’un échange en interne et expliqué avoir entamé une thérapie avec des séances quotidiennes.

Jensen Huang a également affirmé ne pas se considérer «au-dessus des lois» et qu’il était «totalement faux» d’attribuer son retour à ses soutiens dans le milieu et à l’intervention du président.

Pour lui, cette décision dépend uniquement des «faits» examinés par le conseil d’administration.

Critiqué par les partisans de Jensen Huang comme par ceux d’une rupture avec les méthodes du milliardaire au blouson de cuir, ce conseil se trouve dans une situation que beaucoup jugent intenable.

Beaucoup réclament la démission des administrateurs, dont le mandat d’un an renouvelable doit être remis en jeu lors de la prochaine assemblée générale, au printemps.

«Le conseil vient de faire volte-face en décidant de rappeler (Jensen Huang) et aucun membre du conseil n’a démissionné. Durant ces années Trump, le courage moral se fait rare», a commenté sur X l’ancien sous-secrétaire d’État Richard Stengel.

For the 10,000th time during the Trump era, I'm surprised that there are not more resignations in protest. The Nvidia board unanimously accepted Huang's resignation on 11/18 for "behavior inconsistent with the company's code of conduct." Then, on 11/23, the board completely reverses itself, unanimously decides to reinstate him—and no one on the board resigns in protest. During the Trump years, moral courage has been in short supply. — Richard Stengel (@stengel) November 24, 2026

«C’est une abdication totale de leurs responsabilités», a surenchéri sur la radio publique NPR Jeffrey Sonnenfeld, professeur à l’université de Yale et considéré comme une référence en matière de gouvernance aux États-Unis.

In @FortuneMagazine - Nvidia’s board ousted Jensen Huang for a ‘lack of candor.’ Twelve days later, the same directors brought him back Business history was made today, and none of it will be remembered with pride... Across decades of studying corporate governance, we have seen no weaker board than Nvidia’s. Today’s capitulation ranks among the worst decisions of that entire span, leaving any analogy to Apple or OpenAI untenable. https://t.co/dNQwHpZBJL — Jeffrey Sonnenfeld (@JeffSonnenfeld) November 23, 2026

Fragilisés à l’extrême, ces administrateurs ne paraissent pas, de l’avis général, en mesure de jouer leur rôle de contre-pouvoir au sein de Nvidia.

Huang à la loupe

Quant à Jensen Huang, la séquence lui a fait perdre une partie de son lustre et il va être scruté comme jamais dans les semaines et mois à venir par les élus, médias et procureurs locaux, le gouvernement fédéral ayant fait un pas de côté sous l’influence de Donald Trump.

«S’ils ont mentionné ou n’ont pas été transparents avec leurs actionnaires» quant aux ventes de puces à la Chine, «c’est une omission majeure et une possible tromperie», a prévenu mardi sur la chaîne CNBC le procureur général de Californie, Rob Bonta, qui a ouvert une enquête sur Nvidia. «Nous voulons en avoir le cœur net.»

California AG Rob Bonta says no amount of therapy sessions or all-hands meetings changes whether Nvidia broke the law "What's done is done. If the law is broken, the law has been broken, no matter how many therapy sessions you go to or commit to, how many all-hands meetings that you have" "We're interested in conduct, not declarations of intention" "Someone's got to look and that's us... we served a subpoena on Nvidia to determine whether China obtained confidential information and advanced chips and whether Nvidia misled the public and investors" "If Nvidia is making millions, tens of millions, hundreds of millions, billions of dollars by illegal sales with their advanced chips... that is a material fact that investors would want to know" California served the investigative subpoena on Nov. 19, and Huang told staff at Tuesday's all-hands that he's in therapy daily ($NVDA) Washington has cleared Huang, Sacramento hasn't, and a state securities case would land on $NVDA itself via @BloombergTV, featuring @AGRobBonta — StockMarket.News (@_Investinq) November 25, 2026

Sur le plan commercial, l’affaire a mis un coup de projecteur sur le circuit nébuleux des exportations vers la Chine, au point que le gouvernement américain a mis en place de nouvelles restrictions de nature à pénaliser l’activité de Nvidia.

Officiellement, l’entreprise n’a réalisé au premier semestre que 7% de son chiffre d’affaires en Chine, mais les nouvelles mesures devraient affecter le circuit de revente parallèle.

Elles devraient également peser sur les revenus de Nvidia dans des pays tiers qui offrent aux acteurs chinois de la puissance de calcul à distance, depuis des centres de données.

Au-delà de Nvidia, les interrogations sur la croissance de l’industrie de l’IA restent dans l’esprit des investisseurs.

Les énormes dépenses du secteur continuent de dépasser largement les revenus générés, sans perspective d’inversement à court terme.

La séance de lundi «a masqué la vraie faiblesse» du secteur, a commenté Bob Lang, fondateur de la plateforme de conseil sur les contrats dérivés Explosive Options.

Pour Ken Mahoney, patron du gestionnaire d’actifs Mahoney Asset Management, le coup de chaud lundi de Wall Street «pourrait n’être qu’un miracle sans lendemain».