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Neuf morts dans une nouvelle attaque russe de missiles balistiques à Kiev

Un secouriste intervient aux abords d'un immeuble résidentiel endommagé par une attaque aérienne russe sur Kiev le 1er août 2026, dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. (Photo de Roman PILIPEY/AFP). AFP or licensors

Une nouvelle attaque nocturne de missiles balistiques sur Kiev a tué neuf personnes selon un bilan annoncé samedi matin, au moment où Donald Trump tergiverse sur l’autorisation donnée ou non à l’Ukraine de produire des systèmes Patriot pour les intercepteurs.

Par Le360 (avec AFP)
Le 01/08/2026 à 07h31

La défense contre les missiles balistiques, particulièrement difficiles à neutraliser, est la «priorité absolue» pour Kiev, au moment où la Russie intensifie ses frappes sur l’Ukraine.

«Neuf personnes ont été tuées dans la capitale à la suite de l’attaque ennemie», selon le maire de la ville Vitali Klitschko, qui précise que 28 habitants ont été blessés.

«Des incendies et des dégâts ont été constatés dans cinq arrondissements de la capitale», dont Solomiansky où deux personnes ont été tuées et «un immeuble résidentiel de cinq étages a été partiellement détruit et a pris feu», ont indiqué les services de secours d’Ukraine sur Telegram.

Dans l’arrondissement de Darnytsky, où sept victimes ont été dénombrées, les secours ont signalé notamment «un incendie (...) dans un bâtiment administratif», selon la même source.

Un journaliste de l’AFP a entendu plusieurs séries d’explosions qui ont déclenché les alarmes de véhicules stationnés dans les rues.

«Dès que l’alarme s’est déclenchée, j’ai juste eu le temps de sortir dans le couloir, jusqu’à l’entrée, et ça a commencé à trembler. Même le linoléum s’est soulevé», a dit à l’AFP Kateryna Kravchenko, 75 ans, une habitante de Kiev.

Oksana, une autre habitante de Kiev a raconté avoir entendu des «explosions vraiment terrifiantes». «Ensuite, le verre s’est mis à tomber comme la pluie, les gens ont commencé à sortir, et les explosions continuaient», a t-elle dit.

Côté russe, le ministère de la Défense assure que les frappes «de haute précision» sur Kiev et sa région visaient «des entreprises du complexe militaro-industriel et des centres logistiques en Ukraine».

La nuit précédente, huit personnes ont été tuées dont six membres d’une même famille près de Kryvyï Rig. Deux autres personnes sont mortes dans des bombardements à Kiev et à Poltava. Volodymyr Zelensky a affirmé que, selon des informations préliminaires, le missile balistique ayant anéanti ce foyer était de fabrication nord-coréenne.

«Besoin urgent»

«L’Ukraine a un besoin urgent de systèmes supplémentaires de défense antiaérienne et antimissile, ainsi que d’intercepteurs. La rapidité des décisions et des livraisons est cruciale», a écrit samedi sur X le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga.

Le président américain Donald Trump, qui avait exprimé début juillet sa volonté d’autoriser l’Ukraine à produire des systèmes de défense Patriot pour pallier aux attaques de missiles balistiques russes, a encore nuancé vendredi cette perspective.

Son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, qui lui a rendu visite à ce propos en début de semaine à la Maison Blanche, «aimerait avoir des Patriot et il aimerait avoir des (missiles) Tomahawk», a exposé de Donald Trump lors d’un conseil des ministres ouvert à la presse vendredi.

«Ces armes sont incroyables. Nous devons faire très attention avant de laisser quelqu’un les produire», a t-il mis en garde, assurant: «Nous n’avons pas donné notre accord. Nous en discutons».

Le républicain avait déclaré jeudi au Financial Times n’être «pas sûr» d’accorder son feu vert à Kiev pour la production de ces intercepteurs, les seuls capables d’abattre les missiles balistiques russes.

Mais à l’heure où Moscou intensifie ses frappes, l’Ukraine en manque cruellement. Et la pénurie s’est aggravée depuis la guerre lancée par les États-Unis avec Israël contre l’Iran fin février.

Jeudi, Varsovie avait accusé Moscou d’être à l’origine du tir d’un missile qui s’est écrasé en Pologne sans faire de blessés, lors de frappes massives menées sur l’Ukraine, l’Otan promettant de «prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre (son) territoire», dont fait partie la Pologne.

De son côté, l’Ukraine multiplie les frappes contre des villes russes éloignées de la frontière, une campagne visant selon Kiev les infrastructures, en particulier pétrolières.

Par Le360 (avec AFP)
Le 01/08/2026 à 07h31
#Ukraine-Russie#Volodymyr Zelensky#Donald Trump#Guerre#Attaque#Kiev

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