Moyen-Orient: Trump et le Pakistan annoncent une signature imminente avec l’Iran

C’est d’abord le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif qui a indiqué sur X s’attendre à la «finalisation» de cet accord «dans les prochaines 24 heures», et se préparer à sa «signature électronique» avant des «discussions techniques» la semaine prochaine.

Le président américain, qui a déjà annoncé de nombreuses fois qu’un accord était imminent sans que cela ne se concrétise, a ensuite assuré que la signature était «prévue» pour dimanche, jour de ses 80 ans.

«Dès qu’il aura été signé, le détroit d’Ormuz sera OUVERT À TOUS», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

S’agissant de l’uranium enrichi, autre point central de ces laborieuses négociations, le milliardaire a déclaré que les États-Unis iraient le récupérer en Iran «le moment venu», alors que Washington affirmait jusqu’ici qu’un accord devrait aboutir au «démantèlement» du programme nucléaire iranien et permettre de récupérer cette matière fissile, qui serait détruite puis sortie d’Iran.

La diplomatie iranienne a de son côté évoqué samedi un accord dans «les prochains jours», mais pas dimanche, selon l’agence de presse gouvernementale Irna.

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.



We would like to thank United States of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

Poussière nucléaire

Depuis vendredi, les deux camps laissaient entrevoir une issue. Mais les versions d’un éventuel accord données par les médias iraniens et Washington divergent.

Comme l’a rappelé le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi:«tant qu’un accord complet n’aura pas été conclu (...) on ne pourra affirmer avec certitude qu’un terrain d’entente a été trouvé».

Selon lui, le compromis prévoit la levée du blocus américain des ports iraniens et une nouvelle gestion du détroit d’Ormuz, voie maritime stratégique pour le commerce mondial d’hydrocarbures. Elle est contrôlée par Téhéran depuis le début de la guerre, ce qui a fait flamber les prix du pétrole.

New details of a reported 14-point draft understanding between Iran and the United States have been published by Mehr News on Friday, which cited a source close to the Iranian negotiating team.

According to the report, the draft includes the following provisions:

1. A permanent… pic.twitter.com/I9nszCLiOW — Iran International English (@IranIntl_En) June 12, 2026

L’agence de presse iranienne Mehr avait publié vendredi un texte présenté comme une ébauche de protocole en 14 points, remplissant une série de conditions iraniennes, dont le droit à l’enrichissement d’uranium et le déblocage rapide de 24 milliards de dollars de fonds iraniens gelés à l’étranger, demande clé de la République islamique, asphyxiée économiquement par les sanctions.

Selon Donald Trump samedi, les Iraniens, qui démentent vouloir se doter de l’arme atomique comme les en accusent les États-Unis et Israël, «ne veulent plus d’arme nucléaire». Les États-Unis iront «quand tout sera calme (...) récupérer la poussière nucléaire, enfouie profondément» dans les montagnes afin de la diluer et de la détruire «en Iran ou aux États-Unis», a-t-il ajouté.

President Donald Trump on Saturday said in a Truth Social post that a deal to end the war with Iran will be signed on Sunday, with the Strait of Hormuz opening up immediately after.



“The Deal is scheduled to get signed tomorrow, and immediately after it is signed, the Hormuz… pic.twitter.com/RWhieOJORu — CNBC (@CNBC) June 13, 2026

Le chef de la diplomatie iranienne avait préconisé la veille une dilution en Iran des stocks d’uranium enrichi à 60%. Les diluer à un taux inférieur à 5%, loin des 90% requis pour fabriquer la bombe atomique, éloignerait considérablement la menace d’un programme nucléaire à des fins militaires.

«Pessimiste»

En Iran, la possibilité d’un tel règlement a suscité l’opposition de dirigeants conservateurs, hostiles à des concessions, notamment sur le contrôle du détroit d’Ormuz.

Une vidéo montrant des dizaines de manifestants scandant des slogans contre le ministre des Affaires étrangères a été diffusée samedi soir par une agence de presse iranienne.

D’autres Iraniens se montraient circonspects. «Personne ne se soucie du peuple iranien», regrette Ali, 49 ans, contacté depuis Paris et qui ne souhaite pas décliner son identité complète. Lui redoute qu’en cas d’accord, le pouvoir «opprime la population mille fois plus durement».

Lire aussi : Iran: Washington évoque un cadre d’accord, Téhéran dément

Saïd Sadeghi, employé de 49 ans, se dit lui «très pessimiste»:«même si la partie américaine acceptait toutes nos demandes et exigences, ce dont je doute fortement, ils pourraient revenir sur leurs engagements, déchirer l’accord et attaquer à nouveau l’Iran».

Le conflit, déclenché par des frappes américano-israéliennes le 28 février avant un cessez-le-feu le 8 avril, a embrasé le Moyen-Orient, fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban, et ébranlé l’économie mondiale.

Donald Trump est sous pression aux États-Unis pour s’extraire d’une guerre impopulaire, à l’approche des élections de mi-mandat de novembre et en plein Mondial de football co-organisé par son pays.

Sur le Liban, autre volet majeur, un haut responsable américain a indiqué vendredi qu’il était bien inclus dans l’accord en discussion, comme réclamé par Téhéran. Washington avait auparavant dit vouloir dissocier ce dossier.

Over the past 24 hours: The IDF struck more than 70 Hezbollah terrorist infrastructure sites in southern Lebanon.



The IDF continues to operate against the Hezbollah terrorist organization to remove threats to the civilians of the State of Israel.



Over the past 24 hours, more… pic.twitter.com/77vVMdH459 — Israel War Room (@IsraelWarRoom) June 13, 2026

Le Liban a été entraîné dans la guerre le 2 mars, quand le Hezbollah a visé le territoire israélien en soutien à l’Iran. Depuis, Israël pilonne son voisin, disant vouloir «éliminer» le mouvement chiite, qui cible lui ses positions et son territoire.

L’armée israélienne a indiqué samedi avoir frappé en 24 heures «plus de 70 sites» liés selon elle au Hezbollah. Les frappes israéliennes ont fait plus de 3.700 morts depuis début mars, selon Beyrouth.