Mort subite de l’ambassadeur de Russie en Algérie

Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères annonce la «mort subite» en Algérie de son ambassadeur à Alger, Valerian Shuvaev Vladimirovich, à l’âge de 69 ans. Ce dernier avait occupé le même poste au Maroc de 2018 à 2022.

«Le ministère des Affaires étrangères rapporte avec un grand regret que l’ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la Fédération de Russie auprès de l’Algérie, Valerian Shuvaev Vladimirovich, est décédé subitement en Algérie», écrit la même source.

Le diplomate a occupé différents postes au bureau central du ministère et dans plusieurs ambassades de l’Union soviétique et de la Russie à l’étranger. Il a été auparavant nommé ambassadeur de Moscou en Libye de 2004 à 2008, en Irak de 2008 à 2012 et au Maroc de 2018 à 2022.

«Diplômé de l’Institut d’État des relations internationales du ministère des Affaires étrangères de l’URSS à Moscou en 1977, il a consacré toute sa vie au service diplomatique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, réalisant un brillant parcours professionnel depuis le poste de chargé de mission à l’ambassade de l’URSS en République libanaise jusqu’à celui d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie», détaille le ministère.

Valerian Shuvaev «a été décoré de l’Ordre du courage et a reçu une lettre de remerciement du président de la Fédération de Russie et le titre de Travailleur honoré du ministère des Affaires étrangères de Russie», ajoute-t-on.

Dans une interview accordée en 2018 au site d’information russe Sputnik, au lendemain de sa prise de fonction à Rabat, l’ambassadeur s’était réjoui que les relations entre la Russie et le Royaume du Maroc aient un caractère «vraiment unique». «Même à l’époque de la Guerre froide, quand l’Union soviétique et le Maroc étaient de chaque côté des barricades de la confrontation globale, les liens entre les deux pays restaient marqués par le respect mutuel», avait-il fait valoir.

«La nouvelle dynamique de la coopération bilatérale a été insufflée par les chefs des deux États – le Roi Mohammed VI et Vladimir Poutine – qui ont décidé de transformer les relations bilatérales en partenariat stratégique», avait-il également souligné.