L’ingérence algérienne dans les élections françaises se poursuit: le recteur de la grande mosquée de Lyon appelle à «faire barrage» au RN

Horrifié à l’idée d’une victoire du Rassemblement national (RN) aux prochaines élections législatives françaises, le régime d’Alger s’agite et remue ciel et terre depuis la victoire du parti dirigé par le duo Bardella-Le Pen aux européennes pour endiguer sa percée dans les sondages et empêcher son potentiel accès au pouvoir.

Après l’appel au lendemain de sa rencontre avec le président algérien et des résultats des élections européennes du recteur de la Grande mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, à se dresser contre le RN, c’est au tour de celui de la mosquée de Lyon, Kamel Kabtane, de marcher sur les talons de l’ancien avocat du Polisario. «L’heure est grave», dramatise-t-il, tout en adjurant la communauté algérienne basée en France de «faire barrage au Rassemblement national aux prochaines élections», qui se tiendront les 30 juin et 7 juillet prochains, rapporte ce mercredi Le Figaro.

Kabtane, qui a coutume de se rendre chez l’ambassadeur d’Alger à Paris pour effectuer des «échanges ayant trait aux préoccupations de la communauté algérienne», en rajoute une couche en précisant: «Nous sommes à présent au pied du mur, face à la menace de l’arrivée au pouvoir du RN et demain face à un gouvernement d’extrême droite.»

L'Ambassadeur #Saïd_Moussi a reçu le Recteur de la Grande Mosquée de #Lyon, Kamel @Kabtane. Une rencontre conviviale qui a permis un large échange ayant trait à l'exercice du culte et aux préoccupations de la communauté Dz. pic.twitter.com/sa7uN8P7sT — Ambassade d'Algérie en France 🇩🇿 (@ambalgerieparis) February 1, 2023

Les déclarations de l’imam algérien de la mosquée de Lyon interviennent à quelques jours d’intervalle de celles, identiques, de Chems-Eddine Hafiz. Ce dernier avait fait son habituelle sortie anti-RN immédiatement après une réunion de deux heures avec le président Tebboune le 10 juin dernier. Le niveau d’ingérence algérienne dans la politique française a été porté ce jour-là à son paroxysme quand le recteur algérien a donné des consignes de vote à la communauté musulmane de France, l’exhortant de voter contre le RN.

Réagissant dans un entretien avec Le360 à ces agissements, le géopolitologue français et ancien conseiller de Marine Le Pen, Aymeric Chauprade, a affirmé que «l’Algérie agit une nouvelle fois comme si elle était chez elle à la Mosquée de Paris et il semble malheureusement que ce soit le cas».