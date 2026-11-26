Première visite officielle à Ankara du maréchal Khalifa Haftar, reçu par Recep Tayyip Erdoğan, le 25 novembre 2026. (PHOTO: Presidence de la République de Türkiye)

Cette première visite officielle du maréchal Khalifa Haftar en Turquie marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre deux anciens adversaires du conflit libyen.

Cet entretien «constitue une étape importante dans le processus de construction de la confiance», a déclaré Saddam Haftar, l’un des fils de Khalifa Haftar et commandant en chef adjoint des Forces armées arabes libyennes, qui accompagnait son père en Turquie.

La rencontre «jette les bases d’une nouvelle phase dans les relations» entre l’est de la Libye et la Turquie, s’est-il félicité dans un communiqué publié sur Facebook.

Ces déclarations témoignent de l’importance accordée par le clan Haftar à cette visite, dans un contexte où Ankara cherche à entretenir des relations avec les deux camps qui se partagent le pouvoir en Libye.

Le pays est miné par une division fratricide depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Le gouvernement d’Abdelhamid Dbeibah, reconnu par l’ONU, est installé à Tripoli, dans l’ouest, tandis que le maréchal Haftar et son clan contrôlent l’est du territoire.

🚨Turquie 🇹🇷 : le président Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu, mercredi, au Palais présidentiel avec le maréchal Khalifa Haftar, commandant en chef de l'Armée nationale libyenne. pic.twitter.com/UTWUZ0raPt — LSI AFRICA (@lsiafrica) November 25, 2026

Cette division politique et territoriale a longtemps placé la Turquie et les forces du maréchal dans des camps opposés. Leur rapprochement constitue donc une évolution notable dans les relations entre Ankara et les autorités de l’est libyen.

Évolution diplomatique

La rencontre de mercredi pourrait marquer un tournant, après plusieurs années de contacts progressivement renoués. Elle donne une nouvelle visibilité à une évolution diplomatique qui contraste avec la confrontation ayant opposé les deux parties lors des précédentes phases du conflit.

En 2019, la Turquie était intervenue militairement aux côtés du gouvernement de Tripoli, notamment en déployant des conseillers militaires, des blindés de transport de troupes et des drones TB2. Le président Erdogan avait alors qualifié Khalifa Haftar de «mercenaire».

President @RTErdogan received General Commander of the Libyan National Army Field Marshal Khalifa Haftar and his accompanying delegation at the Presidential Complex. pic.twitter.com/xYYyYNwYb6 — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) November 25, 2026

Face à cette intervention turque, le maréchal bénéficiait du soutien de l’Égypte, des Émirats arabes unis et de la Russie, trois pays qui avaient choisi d’appuyer son camp dans le conflit libyen.

Sept ans plus tard, les relations ont sensiblement évolué. La Turquie affirme désormais œuvrer à la réunification de la Libye et entretient des discussions avec les deux parties. Elle cherche ainsi à maintenir des contacts avec Tripoli tout en approfondissant le dialogue avec les autorités de l’est.

Le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah s’était lui aussi rendu en Turquie deux semaines auparavant, à l’occasion de la COP31 organisée à Antalya, dans le sud du pays. Il avait alors rencontré le chef de l’État turc.

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Ces rencontres successives illustrent la volonté d’Ankara de poursuivre ses relations avec les deux centres de pouvoir libyens, malgré les rivalités qui continuent de les opposer.

Pour le clan Haftar, le rapprochement pourrait également produire des résultats concrets au-delà des échanges politiques et des déclarations diplomatiques.

Exemption réciproque de visas

Selon Saddam Haftar, la rencontre avec Recep Tayyip Erdogan devrait notamment ouvrir la voie à une exemption réciproque de visas entre la Turquie et la Libye. Le président turc aurait donné son accord à une demande formulée en ce sens par Khalifa Haftar.

Bakanımız @HakanFidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanımız İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter, Genel Komutan… pic.twitter.com/D0oNwxKHud — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 25, 2026

Cette mesure, si elle est mise en œuvre, constituerait l’une des premières traductions pratiques de la nouvelle phase de coopération annoncée par le commandant en chef adjoint des forces de l’est libyen.

La question des visas occupe ainsi une place particulière dans les résultats présentés par Saddam Haftar. Elle permet au clan du maréchal de mettre en avant une perspective concrète de rapprochement entre les deux pays, au-delà de la portée symbolique de la visite à Ankara.

Dans un communiqué distinct publié mercredi soir, le chef du gouvernement de l’est libyen, Oussama Hamad, a annoncé la suppression de l’obligation de visa pour les citoyens turcs.

Libyan National Army commander Khalifa Haftar met Turkish President Erdogan in Ankara during his first official visit to Türkiye, marking a shift in relations after years of political and military tensions.https://t.co/Oc1KXpVk5T — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) November 25, 2026

Cette annonce intervient dans le prolongement des discussions entre Khalifa Haftar et Recep Tayyip Erdogan. Elle constitue un premier geste des autorités de l’est libyen, alors que les modalités de l’exemption réciproque évoquée par Saddam Haftar restent à préciser.

La rencontre d’Ankara apparaît ainsi comme une étape supplémentaire dans la normalisation progressive des rapports entre la Turquie et le camp Haftar. Elle illustre le changement intervenu depuis 2019, lorsque les deux parties se trouvaient engagées dans des camps militaires adverses.

Le rapprochement s’inscrit toutefois dans un paysage libyen toujours marqué par la division du pouvoir, entre le gouvernement installé à Tripoli et les autorités de l’est. La poursuite du dialogue avec ces deux camps constitue désormais l’un des axes affichés de la politique turque à l’égard de la Libye.