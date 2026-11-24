Un navire en feu dans le port libyen de Benghazi. L'Ukraine a revendiqué des frappes contre deux navires russes au large de la Libye, dont l'une a entraîné le naufrage d'un navire de guerre moderne. AFP or licensors

L’Ukraine a revendiqué lundi des attaques contre deux navires russes menées la veille au large de la Libye, dans ce qui apparaît comme une nouvelle extension de la guerre entre Kiev et Moscou. Voici ce que l’on sait sur cette opération, revendiquée par le président Volodymyr Zelensky peu après que l’ONU a réclamé une enquête sur ces frappes.

Kiev revendique une attaque légitime

Selon le président Zelensky, l’armée ukrainienne a utilisé sept drones maritimes de fabrication ukrainienne dans une «opération exemplaire en réponse à la guerre russe». L’attaque a permis de couler «la corvette russe Merkury» et un hélicoptère Ka-27 qui se trouvait à son bord, ainsi que de toucher «le cargo russe MV Angara, que l’ennemi utilisait pour acheminer des armes» via sa flotte fantôme, a-t-il affirmé.

L’Ukraine, qui se bat depuis bientôt cinq ans contre l’invasion russe, a intensifié ces derniers mois ses frappes à longue portée, visant en particulier les infrastructures énergétiques russes finançant l’effort de guerre. Les drones maritimes utilisés pour cette attaque ont été «acheminés sur un site prédéfini et mis à l’eau depuis un navire-mère», ont précisé les services ukrainiens de sécurité (SBU).

Le SBU n’a pas précisé la localisation de ce site, alors que Benghazi se situe à environ 1.800 kilomètres du territoire ukrainien le plus proche à vol d’oiseau. «Les deux bateaux constituaient des cibles militaires légitimes pour l’Ukraine, puisqu’ils contribuaient directement aux capacités de guerre de la Russie», a déclaré le SBU.

Déclarations libyennes

La Libye reste confrontée à l’instabilité et aux divisions depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Dimanche, les autorités de l’est de la Libye, proches de Moscou dans ce pays gouverné par deux exécutifs rivaux, ont affirmé qu’un navire russe amarré dans le port de Benghazi avait probablement été attaqué par des drones.

Une explosion, qui n’a pas fait de victimes, s’est «produite» à bord du bateau, qui y avait fait escale, faisant route vers la Russie, pour se ravitailler en carburant et en vivres, selon la même source. Quelques heures plus tard, les autorités ont indiqué qu’un second navire, un cargo, avait été visé au large de Benghazi par des drones navals explosifs.

C'est l'attaque ukrainienne la plus spectaculaire si loin de la ligne de front à ce jour. Kiev revendique les tirs de drones contre deux navires russes à #Benghazi dans l'Est de la #Libye, dans la partie sous contrôle du clan Haftar. #Ukraine #Russie pic.twitter.com/LlxfTv7dnI — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) November 23, 2026

L’administration de l’est libyen, sous l’autorité du clan du maréchal Khalifa Haftar et basée à Benghazi, a annoncé l’ouverture d’une enquête conjointe avec Moscou. Lundi, elle a également réclamé à l’ONU une enquête sur la présence présumée de forces ukrainiennes dans l’ouest du pays.

Le gouvernement d’unité nationale basé à Tripoli (ouest), reconnu par l’ONU, a pour sa part condamné les attaques, en réclamant des explications à Kiev.

L’Est de la Libye soutenu par Moscou

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a dit suivre «avec une grande inquiétude et une ferme condamnation les déclarations du président ukrainien concernant la conduite d’opérations militaires visant des navires russes dans les environs de la ville de Benghazi», et a appelé l’Ukraine «à fournir des éclaircissements officiels sur la nature et l’ampleur des opérations annoncées».

Ce gouvernement avait précédemment déploré toute tentative de transformer la Libye en «terrain de conflits internationaux et de règlements de comptes entre puissances étrangères».

🇺🇦 L'Ukraine a revendiqué des attaques contre deux navires russes au large de la Libye, dans ce qui apparaît comme une nouvelle extension de la gu*rre entre Kiev et Moscou.#jt13h #ukraine #russie #libye #actualités pic.twitter.com/waltcS3Ldo — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) November 23, 2026

La mission des Nations unies en Libye (Manul) a, elle, appelé à l’ouverture d’une «enquête immédiate, indépendante et transparente», sans désigner les auteurs de l’attaque.

Mi-septembre, Tripoli avait démenti permettre à l’Ukraine d’utiliser une base militaire du nord-ouest du pays pour lancer des drones contre des navires de la «flotte fantôme» russe en Méditerranée.

Lundi, le Kremlin n’a pas souhaité commenter l’attaque revendiquée par Kiev. Toute information à ce sujet «relève de la compétence de notre ministère de la Défense», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Ukraine: ce que l'on sait de l'attaque de deux bateaux russes dans un port de Libye pic.twitter.com/l4BnWlZYKH — BFM (@BFMTV) November 23, 2026

Moscou entretient des relations étroites avec l’Est libyen sous l’autorité du clan Haftar, qui avait eu recours à des mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner dans sa tentative ratée de s’emparer de Tripoli, d’avril 2019 à juin 2020.

Après la mort de son chef Evgueni Prigojine en 2023, le groupe Wagner a été remplacé par l’Africa Corps, intégré à l’armée régulière de Moscou. Selon des informations de presse et des groupes d’experts, des troupes russes seraient stationnées sur plusieurs bases navales et aériennes des forces de Haftar.

Les capacités des drones ukrainiens

Faute de disposer d’une flotte militaire, l’Ukraine a notamment développé des drones navals explosifs et multiplié les attaques à longue portée contre la flotte russe, d’abord en mer Noire, ensuite au-delà.

Samedi, un cargo russe a été attaqué par un drone ukrainien en mer Baltique. Début mars, c’est un méthanier russe qui avait coulé au large des côtes libyennes après une frappe imputée par Moscou à l’Ukraine.

En décembre 2025, Kiev avait pour la première fois revendiqué une frappe contre un pétrolier de la «flotte fantôme russe» en Méditerranée.