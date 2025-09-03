International

Liban: la Finul dénonce une «grave attaque» de drones israéliens contre des Casques bleus

Des soldats de la paix de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) se tiennent sur une position autrefois tenue par le Hezbollah soutenu par l'Iran dans la vallée de Khraibeh à el-Meri, au sud du Liban, le 27 août 2025. AFP or licensors

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a fait état mercredi de l’une des attaques israéliennes «les plus graves» contre son personnel depuis le cessez-le-feu ayant mis fin en novembre à la guerre entre Israël et le Hezbollah libanais.

Par Le360 (avec AFP)
Le 03/09/2025 à 08h17

Israël n’a pas réagi dans l’immédiat à cette déclaration de la Finul.

«Hier matin, des drones de l’armée israélienne ont largué quatre grenades à proximité de Casques bleus de la Finul, qui dégageaient des barrages routiers entravant l’accès à une position de l’ONU proche de la Ligne bleue», la ligne de démarcation fixée par l’ONU entre Israël et le Liban, a déclaré la mission de l’ONU dans un communiqué.

«Il s’agit de l’une des attaques les plus graves contre le personnel et les biens de la Finul» depuis novembre, a-t-elle ajouté, sans faire état de blessés.

Selon la Finul, «une grenade est tombée à moins de 20 mètres et trois autres à environ 100 mètres du personnel et des véhicules de l’ONU».

La Finul affirme que «l’armée israélienne avait été informée à l’avance des travaux de dégagement» qu’elle effectuait dans la zone, et ajoute que «les opérations ont été suspendues après l’incident».

La mission, qui fait tampon entre Israël et le Liban depuis mars 1978, a également dénoncé «une violation grave de la résolution 1701 (qui a servi de base à l’accord de cessez-le-feu, ndlr) ainsi que du droit international».

Le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé jeudi de prolonger une dernière fois le mandat de la Finul et, sous pression des Etats-Unis et d’Israël, de programmer son retrait en 2027.

Un cessez-le-feu conclu sous médiation américaine, a mis fin le 27 novembre 2024 à plus d’un an de conflit entre le Hezbollah et Israël, dont deux mois de guerre ouverte, au terme duquel le mouvement libanais est sorti fortement affaibli.

Cet accord prévoit que seules l’armée libanaise et la force de paix de l’ONU soient déployées dans le sud du pays, à la frontière avec Israël, y excluant la présence à la fois du Hezbollah et de l’armée israélienne.

Mais celle-ci continue de maintenir des troupes dans cinq positions frontalières jugées stratégiques dans le sud du Liban et mène régulièrement des frappes principalement contre des sites et des cadres du Hezbollah.

