Liban: au moins sept morts dans une nouvelle attaque sur le centre de Beyrouth

Des débris jonchent une rue après les frappes aériennes israéliennes nocturnes dans le quartier de Mcharafieh, dans la banlieue sud de Beyrouth, le 12 mars 2026. AFP or licensors

Les médias locaux ont diffusé des images montrant de la fumée le long de la côte après cette frappe sur la plage de Ramlet al-Bayda où des personnes déplacées dorment à la belle étoile depuis le déclenchement du dernier conflit entre Israël et le groupe armé libanais pro-iranien.

«La frappe de l’ennemi israélien sur Ramlet al-Bayda, à Beyrouth, a entraîné un bilan initial de sept morts et 21 blessés», a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué.

Il s’agit de la troisième attaque au coeur de la capitale depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, après une frappe contre un hôtel en bord de mer dimanche et un raid contre un appartement mercredi.

Les Gardiens de la Révolution avaient annoncé peu avant que l’Iran avait réalisé une opération de frappes «conjointe et intégrée» avec son allié du Hezbollah visant Israël.

Le groupe armée libanais a indiqué avoir tiré des missiles sur une base du renseignement militaire israélien dans la banlieue de Tel-Aviv.

L’armée israélienne a déclaré de son côté jeudi avoir atteint dix cibles liées au Hezbollah dans le sud de Beyrouth, dont un quartier général du renseignement, des centres de commandement, et «des dizaines de lanceurs».

Selon l’agence officielle libanaise Ani, des frappes israéliennes ont également ciblé jeudi matin plusieurs villes du sud du Liban, dont Taybeh, al-Sultaniyya ainsi que Qana.

غارة على الطيبة وقصف مدفعي على القنطرة وكفرا https://t.co/8VZdQxYS4r — National News Agency (@NNALeb) March 11, 2026

800.000 déplacés

Le Liban a été entraîné dans la guerre au Moyen-Orient la semaine dernière lorsque le Hezbollah a attaqué Israël en riposte à la mort du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, tué lors de frappes américano-israéliennes.

Israël, qui poursuivait ses frappes au Liban même avant la guerre malgré un cessez-le-feu conclu en 2024 avec le Hezbollah, a depuis lancé des raids aériens dans tout le pays et envoyé des troupes au sol dans les zones frontalières.

Selon un nouveau bilan des autorités mercredi, plus de 630 personnes ont été tuées par les opérations israéliennes depuis le 2 mars et plus de 800.000 personnes déplacées, dont plus de 120.000 hébergées dans des centres d’accueil.

Le président français Emmanuel Macron a appelé Israël à «clairement renoncer à une offensive terrestre au Liban» et le Hezbollah à «immédiatement mettre fin à ses attaques», après s’être entretenu avec son homologue libanais Joseph Aoun.

"Le Hezbollah doit cesser toutes frappes" et "Israël doit cesser son opération militaire" sur le Liban réclame Emmanuel Macron en déplacement à Chypre pic.twitter.com/PohFhYTm0M — BFM (@BFMTV) March 9, 2026

Après une nouvelle journée de pilonnage du Liban mercredi,l’armée israélienne avait annoncé mercredi soir avoir déclenché une nouvelle série de frappes «à grande échelle» visant la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah régulièrement bombardé depuis dix jours et dont une grande partie de la population a fui.