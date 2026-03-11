International

Liban: frappe israélienne sur un quartier densément peuplé du coeur de Beyrouth

Des membres des forces de sécurité intérieure libanaises inspectent le site d'une frappe aérienne israélienne qui a ciblé un bâtiment du quartier Aïcha Bakkar à Beyrouth le 11 mars 2026. AFP or licensors

L’armée israélienne a visé tôt mercredi un quartier densément peuplé du coeur de Beyrouth, pour la deuxième fois depuis dimanche, tout en poursuivant son pilonnage des bastions du Hezbollah au Liban qui a fait quelque 500 morts et des centaines de déplacés.

Par Le360 (avec AFP)
Le 11/03/2026 à 08h05

Le Liban a été entraîné le 2 mars dans la guerre régionale contre Téhéran lorsque le Hezbollah pro-iranien a lancé une attaque sur Israël, qui depuis mène une vaste campagne de frappes aériennes.

La frappe a touché un immeuble du quartier de Aïcha Bakkar à Beyrouth, selon l’agence de presse officielle Ani. Un secouriste a affirmé avoir retiré avec ses camarades des victimes des décombres, mais aucun bilan officiel n’a pour l’heure été annoncé.

Un photographe de l’AFP a vu les septième et huitième étages de l’immeuble dévastés, et des voitures endommagées au bas de la bâtisse.

Samer Knio, un secouriste dont le centre se trouve dans le quartier, a été réveillé par une forte explosion, et dit s’être retrouvé couvert de débris et d’éclats de verre.

«Nous avons sauté dans une de nos voiture, bien qu’elle ait été endommagée, et nous avons commencer à retirer les corps des tués et les blessés, dont des enfants et des personnes âgées», a-t-il raconté à l’AFP.

L’immeuble touché se trouve à proximité du siège de la plus haute instance de la communauté musulmane sunnite, Dar al-Fatwa.

«Je venais de fermer mon café et j’étais monté à la maison», dit à l’AFP Fawzi Asmar, les soirées se prolongeant en ce mois du Ramadan.

«Il y a eu une première frappe, j’ai couru dire à ma femme et mes enfants qu’il fallait s’abriter derrière un mur, et la deuxième frappe a eu lieu».

Dimanche déjà, une frappe avait visé le coeur de Beyrouth, où les déplacés de la banlieue sud et du sud du pays ont afflué.

Un hôtel du front de mer avait été visé. L’Iran a accusé Israël d’avoir «assassiné» quatre de ses diplomates en poste au Liban lors de cette frappe. Israël a affirmé avoir viser des Gardiens de la révolution iranien, qui encadrent le Hezbollah.

Nouvel avertissement

Mecredi matin, l’armée israélienne a lancé un nouvel avertissement contre la banlieue sud, dont une grande partie des habitants ont fui.

Durant la nuit, ce bastion du Hezbollah avait été violemment pilonné, selon l’Ani. Les images de l’AFPTV montrent d’épaisses colonnes de fumée s’en élevant.

L’armée israélienne avait annoncé plus tôt une vague de frappes sur Beyrouth, disant cibler «des infrastructures du Hezbollah».

Près de 500 personnes ont été tuées par les opérations israéliennes depuis le 2 mars, selon des chiffres officiels, et au moins 759.300 personnes ont été déplacées.

La représentante du HCR au Liban, Karolina Lindholm Billing, a averti mardi à Genève que «le nombre de personnes déplacées continue d’augmenter».

«La plupart ont fui précipitamment, presque sans rien (..)», a-t-elle expliqué.

Dans l’immense Cité sportive à Beyrouth, un camp de toile a été installé pour accueillir les déplacés.

«Nous avons fui à pied à deux heures du matin et avons passé la première nuit dehors», sur le front de mer, a raconté mardi à l’AFP Fatima Chehadé, une habitante de la banlieue sud âgée 35 ans, mère de quatre enfants dont un bébé.

Près de la frontière avec Israël, des combattants du Hezbollah ont attaqué à plusieurs reprises des troupes israéliennes près des villes frontalières de Khiam et d’Odaisseh, a déclaré la formation libanaise dans un communiqué. Elle a également revendiqué mercredi des tirs de missiles sur le territoire israélien.

Israël a enjoint à plusieurs reprises les habitants d’évacuer une vaste zone du sud, s’étendant de la frontière jusqu’au fleuve Litani, à une trentaine de kilomètres plus au nord.

Les quelque 80 derniers habitants d’un village chrétien frontalier, Alma Al-Chaab, qui avaient résisté aux avertissements israéliens, ont été évacués mardi par les Casques bleus.

Par Le360 (avec AFP)
Le 11/03/2026 à 08h05
#Liban#Iran#Israël#Bombardement#Hezbollah

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Liban: le président accuse le Hezbollah et propose des négociations avec Israël

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Israël intensifie ses frappes sur le Liban, neuf morts dans l’est

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Liban: Israël frappe à nouveau Beyrouth après l’avancée de ses troupes dans le sud

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

L’Iran affirme avoir le «contrôle total» du détroit d’Ormuz, de nouvelles frappes israéliennes font au moins 11 morts au Liban

Articles les plus lus

1
Dépôts bancaires: pourquoi les Marocains gardent leur épargne disponible
2
Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, proposé pour diriger l’Agence française de développement
3
Céréales, fourrages, vergers... Comment les dernières pluies améliorent les perspectives agricoles
4
Carburants: une hausse attendue le 15 mars, l’aide aux transporteurs de nouveau sur la table
5
L’Algérie, le Sahara occidental et le processus de Madrid
6
Pharmacies au Maroc: le Conseil de la concurrence plaide pour une réforme du modèle officinal
7
Après sept ans de sécheresse, retour sur l’un des hivers les plus pluvieux au Maroc depuis plus de 40 ans
8
Et de dix: à Washington, la congresswoman Claudia Tenney soutient la loi classant le Polisario comme organisation terroriste
Revues de presse

Voir plus