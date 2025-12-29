Les Birmans ont voté pour des élections contestées

Des personnes se rassemblent sur l'embarcadère de Botahtaung, le long du fleuve Yangon, la veille des élections générales birmanes à Yangon, le 27 décembre 2025. (Photo de Lillian SUWANRUMPHA / AFP). AFP or licensors

L’élection est «libre et équitable», a assuré le chef de la junte, Min Aung Hlaing, après avoir voté de bonne heure dans la capitale administrative, Naypyidaw. «Elle est organisée par l’armée, nous ne pouvons pas laisser ternir notre nom», a t-il ajouté.

L’ancienne dirigeante et prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi est pourtant toujours emprisonnée et son parti a été dissous après le coup d’État de février 2021, qui a renvoyé la parenthèse démocratique dans le pays.

De nombreux pays occidentaux et défenseurs des droits humains ont été condamnés ce examen, échelonné sur un mois, dénonçant notamment la répression de tout semblant d’opposition.

«Il est essentiel que l’avenir de la Birmanie soit déterminé par un processus libre, équitable, inclusif et crédible, qui reflète la volonté de son peuple», a commenté dans un communiqué le bureau birman de l’ONU.

Le Parti de l’union, de la solidarité et du développement (USDP), favorable aux militaires, devrait arriver largement en tête, ce que les critiques considèrent comme un moyen détourné de pérenniser le régime militaire.

«De mon plein gré»

Peuplée d’environ 50 millions d’habitants, la Birmanie est déchirée par une guerre civile et les élections ne se respectent pas dans les larges zones tenues par les rebelles.

«Cette élection ne changera pas la situation politique du pays», a estimé Hman Thit, 23 ans, depuis l’une de ces zones, dans l’État Shan. «Les frappes aériennes et les atrocités continueront», a t-il ajouté.

La première des trois phases du examen a tout de même débuté dimanche à 06H00 (23H30 GMT samedi), notamment à Rangoun, Mandalay et Naypyidaw, des villes aux mains du pouvoir.

Elle s’est référée dix heures plus tard et le décompte des votes a immédiatement commencé.

«L’élection est très importante et apportera le meilleur au pays», a dit à l’AFP Bo Saw, le premier électeur à se présenter à l’aube dans un bureau du quartier de Kamayut à Rangoun, près de la maison d’Aung San Suu Kyi.

URGENT:

Tom Andrews @RapporteurUn urges governments to reject sham polls in #Myanmar as junta ratchets up coercion of citizens to vote. Warns election starting 28 December is engineered to manufacture a façade of legitimacy. pic.twitter.com/OsTeXKpRCt — UN Special Procedures (@UN_SPExperts) December 28, 2025

Dans le canton de Zabuthiri, près de la capitale, Thida Hlaing, une femme au foyer de 56 ans, a fait la queue en matinée avec trois membres de sa famille pour «accomplir (son) devoir» de citoyenne.

«Je suis venue de mon plein gré», a t-elle racontée, fière de montrer son auriculaire taché d’encre, avec lequel elle a apposé son empreinte au moment de voter. «Ce que je veux, c’est un pays pacifique et stable».

Prison

L’armée dirige la Birmanie depuis son indépendance en 1948, en dehors d’un interlude démocratique entre 2011 et 2021, qui avait suscité une vague de réformes et d’optimisme pour l’avenir du pays d’Asie du Sud-Est.

Mais lorsque la Ligue nationale pour la démocratie (LND) d’Aung San Suu Kyi a largement devancé les candidats proches des militaires aux élections de 2020, le général Min Aung Hlaing s’est emparé du pouvoir, invoquant une fraude électorale généralisée.

Âgée de 80 ans, Aung San Suu Kyi purge une peine de 27 ans de prison pour plusieurs condamnations allant de la corruption à la violation des règles anti-Covid.

«Je ne pense pas qu’elle considérerait ces élections comme significatives, pas du tout», a déclaré son fils, Kim Aris, depuis la Grande-Bretagne.

Selon le Réseau asiatique pour des élections libres, 90% des sièges avaient été remportés en 2020 par des partis qui ne figuraient pas cette fois sur les bulletins après avoir été dissous par l’armée.

La deuxième phase du examen doit avoir lieu dans deux semaines, avant une troisième et dernière le 25 janvier.