Birmanie: un puissant groupe ethnique veut bloquer les élections dans l’enclave qu’il contrôle

Le drapeau national du Myanmar flotte en berne devant l'hôtel de ville de Yangon, le 19 juillet 2025. AFP or licensors

L’Armée d’Arakan (AA) est devenu l’un des adversaires les plus puissants des militaires birmans au pouvoir depuis un coup d’Etat en 2021 qui avait renversé le gouvernement civil élu de la lauréate du prix Nobel de la Paix Aung San Suu Kyi et il contrôle de vastes zones de l’Etat Rakhine, dans l’ouest du pays.

Les militaires combattent en outre plusieurs autres groupes ethniques, opposants de longue date au pouvoir central, rejoints par des unités de guerrilla pro-démocratie récemment constituées.

Fin juillet, la junte birmane a annoncé la levée de l’état d’urgence décrété lors du coup d’Etat, à l’approche des législatives de décembre.

Des groupes d’opposition, y compris d’anciens parlementaires évincés au moment du coup d’État, ont promis de boycotter le scrutin qu’un expert de l’ONU, Tom Andrews, a assimilé à une «imposture» visant à légitimer la domination continue des militaires.

As the Myanmar military junta attacks civilians with weapons of war, the US is lifting sanctions against those who are providing these weapons. This is unconscionable and a major step backward for efforts to save innocent lives. I strongly urge the US to change course. — UN Special Rapporteur Tom Andrews (@RapporteurUn) July 30, 2025

Le porte-parole de AA, Khaing Thu Kha, a indiqué que ces élections seraient bloquées dans les zones de Rakhine contrôlées par le groupe - soit 14 municipalités sur un total de 17, selon des organisations d’observateurs.

«Une élection sans le soutien de la population ne bénéficiera pas à la population et ne fera que créer la confusion pour les gens», a dit Khaing Thu Kha lors d’une conférence de presse en ligne.

«L’élection pourrait être possible dans la zone sous contrôle du conseil militaire, mais elle ne sera pas autorisée dans les régions que nous contrôlons», a-t-il ajouté.

«Il est certain que les gens de Rakhine ne sont pas intéressés par les élections», a-t-il poursuivi.

The #AA spokesperson #KhaingThukha stated that declaration of junta's martial law in towns & villages they cannot control is clear indication of #SAC loss of dignity, & added were monitoring junta's threats.https://t.co/1efkzOjh4k#2025Aug02Coup#WhatsHappeninglnMyanmar pic.twitter.com/ubMwalty1N — Andrew zaw🇲🇾🇲🇲🇭🇲🗽🏴🎇🎆🚆🇫🇷🍅 (@zawmoethant71) August 2, 2025

La junte estime la population de Rakhine - à la frontière avec le Bangladesh - à environ 2,5 millions d’habitants sur un total de 51 millions pour tout le pays.

L’AA avait initialement conclu une trêve avec la junte mais y avait renoncé fin 2023, rejoignant d’autres groupes ethniques armés dans une offensive conjointe qui avait coûté au pouvoir d’importantes pertes territoriales.

Les militaires avec riposté par une campagne de raids aériens dévastatrice et un blocus de facto isolant l’Etat côtier du reste du pays.

Selon l’ONU, l’Etat Rakhine compte 560.000 déplacés.

La junte dit avoir maintenu des mesures d’état d’urgence dans 14 localités pour «assurer la stabilité, la paix, et un état de droit».

L’instauration de l’état d’urgence avait déclenché une guerre civile qui a fait des milliers de morts en Birmanie. Cette mesure d’exception avait conféré à Min Aung Hlaing le pouvoir suprême sur le législatif, l’exécutif et le judiciaire en tant que chef des forces armées.