Lecornu sous pression: aussitôt nommé, déjà ciblé par deux motions de censure

Le Parti socialiste a pris sa décision après avoir obtenu mardi satisfaction sur plusieurs revendications clés, dont l’annonce par le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, de la suspension de la réforme des retraites.

Un débat commun aux deux motions débutera à 09 h 00 dans l’hémicycle jeudi et devrait durer environ deux heures trente. Le scrutin sera ensuite ouvert pour trente minutes sur une motion, puis sur l’autre.

Si la gauche ne soutiendra pas la motion du RN, la motion insoumise devrait, elle, recueillir les voix de l’extrême droite ainsi que des députés écologistes et communistes.

Manqueraient alors environ une vingtaine de députés pour atteindre la majorité (289 voix) qui ferait tomber le gouvernement, tout juste nommé dimanche.

«Je pense qu’il manque une poignée de voix et que la sagesse peut revenir à certains», a estimé mardi Marine Le Pen, qui défendra la motion de son groupe et de ses alliés ciottistes. Leur texte défend la nécessité d’une dissolution pour «sortir» le pays «de l’impasse».

28,5 milliards d’euros de dépenses supplémentaires.



20 milliards d’euros d’impôts en plus pour les Français.



Voilà le budget qui est proposé aux Français. Nous ne l'admettons pas, nous censurerons le gouvernement.

Combien de députés franchiront le pas en s’affranchissant de la consigne de leur parti?

Chez les LR, «deux ou trois» devraient voter la censure, selon une source au groupe.

«Quelques votes pour» sont également possibles chez les indépendants Liot, selon une source au sein du groupe centriste.

Chez les socialistes, le patron du parti Olivier Faure et le chef des députés Boris Vallaud ont appelé leurs troupes à s’en tenir à la ligne décidée de façon «quasi unanime».

Dans ce budget nous porterons une mesure forte sur le pouvoir d’achat.



Nous voulons voulons qu'un personne qui gagne jusqu'à 1920 euros nets par mois puisse gagner 900 euros de plus par an et 1500 euros pour un couple. Nous ferons tout pour que ça soit adopté.

Mais le député Paul Christophe a fait savoir qu’il censurerait malgré tout: «Mon sujet, c’est la justice fiscale et le pouvoir d’achat. Il n’y a pas d’engagement du gouvernement sur ces sujets», a-t-il dit à l’AFP.

Cinq autres députés ultramarins du groupe PS ont également annoncé censurer.

«Un leurre»

Le socialiste Pierrick Courbon dit, lui, hésiter. Il s’inquiète que la suspension de la réforme des retraites, qui passera selon M. Lecornu par un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale, implique que les socialistes soutiennent ce texte pour qu’il soit adopté. Or «le PLFSS du budget Macron» n’obtiendra «jamais ma voix», confie-t-il à l’AFP.

Un argument d’ailleurs repris en chœur par La France insoumise. «Vous vous apprêtez à commettre une monumentale erreur», a lancé lundi dans l’hémicycle le député Louis Boyard à l’adresse des socialistes.

J'explique pourquoi la « suspension » de la réforme des retraites est une arnaque

«Le débat ouvert sur un éventuel décalage de la réforme des retraites est un leurre, comme l’a été avant lui le “conclave” de François Bayrou», soutient la motion de censure insoumise, qui sera défendue jeudi par Aurélie Trouvé.

Lors de la première motion de censure contre le gouvernement Bayrou, qui n’avait pas abouti, huit socialistes avaient voté pour malgré la consigne de leur parti.

M. Bayrou avait finalement perdu un vote de confiance début septembre, devenant le deuxième Premier ministre à tomber depuis la dissolution de l’Assemblée en 2024, après la censure de Michel Barnier en décembre.

🔴 EN DIRECT

Crise politique: cinq députés ultra-marins socialistes voteront la censure, dont la porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale

Si le gouvernement de Sébastien Lecornu survit, les débats autour du budget, dont le texte a été présenté en Conseil des ministres mardi, pourront enfin commencer à l’Assemblée.

La commission des Finances s’en emparera lundi et il devrait arriver dans l’hémicycle vendredi.

Sans recours au 49.3, que M. Lecornu s’est engagé à ne pas utiliser, la bataille entre une gauche désunie, un socle commun fracturé et l’extrême droite s’annonce dantesque, dans des délais très contraints.

Les socialistes se réservent d’ailleurs la possibilité de censurer le gouvernement au cours des discussions.

Un député Horizons résume: «Je ne pense pas que le gouvernement sera censuré demain, mais il sera très fragile.»