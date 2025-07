L’ambassadrice de Mauritanie à Washington affirme tout ignorer d’une rencontre El Ghazouani-Netanyahu, mais…

L’ambassadrice de Mauritanie à Washington, Cissé Mint Cheikh Ould Boïde, a déclaré ne pas être au courant d’une quelconque coordination en vue d’une rencontre prévue entre le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Dans une déclaration à Sahara Media, la diplomate a précisé que son statut d’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire «est automatiquement suspendu dès que le président de la République se trouve sur le territoire de l’État hôte», ce qui fait du bureau de la présidence chargé de la communication le seul habilité à s’exprimer publiquement.

Elle a affirmé qu’à l’heure où elle a cessé d’exercer ses fonctions hier à 15h15, rien ne venait étayer l’éventualité d’une rencontre El Ghazouani-Netanyahu tout en précisant que la vérité «finira bientôt par éclater».

Ces déclarations interviennent alors que des médias américains ont annoncé une rencontre entre Ould El Ghazouani, actuellement en visite à Washington, et le Premier ministre israélien en marge du sommet afro-américain. En vue, une normalisation des relations entre Nouakchott et Tel-Aviv.

La révélation a été faite par le bien informé Semafor, un site d’information fondé par deux poids lourds du journalisme états-unien, Ben Smith du New York Times et Justin B. Smith de Bloomberg Media Group. Selon ce média, la Mauritanie et Israël vont reprendre leurs relations diplomatiques.

L’annonce est attendue ce mercredi même (heure américaine) et sera faite depuis la Maison Blanche, à l’issue d’une rencontre prévue entre le président mauritanien et le Premier ministre israélien, sous les auspices du président américain Donald Trump.

Citant des sources proches du dossier, Semafor parle d’une décision mûrie de longue date, mais que les deux pays ont maintenue confidentielle.

Véritable porte-voix de la diplomatie israélienne, le quotidien The Times of Israël confirme en précisant que la reprise des relations entre la Mauritanie et Israël fait partie des priorités de Donald Trump. «À la toute fin du premier mandat du président américain Donald Trump, son administration était sur le point de conclure des accords de normalisation entre Israël et la Mauritanie, ainsi qu’entre Israël et l’Indonésie, mais elle avait manqué de temps», lit-on.

Verdict dans les quelques heures à venir.