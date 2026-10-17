La nouvelle porte-parole de Donald Trump limogée après moins d’une semaine

La porte-parole de la Maison-Blanche, Katie Zacharia, descend de l’avion présidentiel Air Force One à la base aérienne d’Elmendorf, à Anchorage (Alaska), le 13 octobre 2026. (PHOTO KENT NISHIMURA / AFP). AFP or licensors

Cinq jours : la porte-parole de la Maison Blanche Katie Zacharia, nommée il y a une semaine par Donald Trump et en poste depuis lundi, a pris la porte vendredi, devenant ainsi la plus éphémère «Press Secretary» de l’histoire récente. Un haut responsable américain a indiqué à l’AFP qu’une information de la chaîne Fox News, selon laquelle cette juriste de 41 ans quittait officiellement son poste, était exacte.

Donald Trump l’avait déjà poussée vers la sortie plus tôt dans la journée en l’invitant à «reconsidérer» sa position. «Je viens tout juste de lui en parler. J’ai dit, ‘Katie, est-ce que c’est fait pour toi?’», a-t-il déclaré pendant un échange avec des journalistes à la Maison Blanche.

Dans un mandat marqué jusqu’ici par une relative discipline, ce départ précipité rappelle le chaos et la valse de conseillers qui avaient caractérisé le premier passage à la Maison Blanche de Donald Trump (2017-2021). L’un des épisodes emblématiques de cette époque avait été le renvoi en 2017 du directeur de la communication de la Maison Blanche Anthony Scaramucci au bout de seulement 11 jours.

Le sort de cette commentatrice conservatrice peu connue du grand public, qui a laissé une impression très laborieuse mardi lors de son premier briefing, et qui est accusée d’avoir menti sur ses qualifications professionnelles, semblait déjà scellé vendredi matin.

Elle a enchaîné des entretiens avec des journalistes ou médias fermement ancrés dans le camp conservateur, certainement censés lui permettre de corriger le tir, mais qui ont eu l’effet inverse et l’ont davantage fragilisée.

BREAKING: White House press secretary Katie Zacharia is "transitioning out" of her role, a senior White House official tells @pdoocy .



President Trump denies firing her, telling reporters, "No no. I want her to have a good life… she’s been brutalized by the media."



Trump says… pic.twitter.com/oFCUnPLJJo — Fox News (@FoxNews) October 16, 2026

Katie Zacharia a en particulier été bousculée jeudi soir par Sean Hannity, animateur vedette de Fox News et personnellement proche du président. «Vous dites que vos équipes auraient dû mieux vous préparer?» a lancé l’animateur, ouvertement sceptique, en référence au premier briefing donné mardi par la nouvelle porte-parole, expéditif et particulièrement laborieux.

Il l’a ensuite questionnée longuement sur ses qualifications professionnelles, au cœur d’une controverse depuis l’annonce de sa nomination, et a poussé Katie Zacharia, qui s’était présentée comme avocate, à admettre qu’elle n’avait pas réussi l’examen du barreau.

Selon plusieurs informations de presse, le choix de cette nouvelle porte-parole illustrerait une fébrilité croissante au sein de l’équipe rapprochée de Donald Trump. Le président américain l’aurait sélectionnée, après l’avoir vue sur des plateaux de télévision, contre l’avis de son influente directrice de cabinet, Susie Wiles.

Katie Zacharia will no longer serve as President Trump’s press secretary after spending less than a week on the job, thrusting the White House’s communications operation back into a state of chaos https://t.co/lH535xsoZV pic.twitter.com/yitI4C3eYw — Bloomberg (@business) October 16, 2026

Selon le site Politico, Susie Wiles elle-même serait désormais fragilisée, et le nom du conseiller Stephen Miller ou celui du directeur du renseignement, Jay Clayton, circuleraient pour la remplacer. Donald Trump a démenti vendredi, en assurant qu’il y avait «zéro probabilité» qu’il limoge sa «Chief of staff», et assurant qu’elle resterait encore longtemps à ses côtés.

Le président américain a par ailleurs renvoyé cette semaine l’ambassadrice des États-Unis en Grèce, Kimberly Guilfoyle, fragilisée par une série de révélations compromettantes. Avant cet éphémère passage à la Maison Blanche, Katie Zacharia avait déjà occupé, pour seulement six semaines, le poste de porte-parole du ministère à la Sécurité intérieure. Poste qu’elle avait quitté en évoquant la séparation d’avec sa famille, restée en Californie.

Le poste de porte-parole de la Maison Blanche était occupé jusqu’en août dernier par Karoline Leavitt, une fidèle de Donald Trump, qui l’a quitté pour s’occuper de ses jeunes enfants. Là où Katie Zacharia était apparue presque paralysée au pupitre mardi, l’ancienne «Press Secretary» a marqué par son aisance et son sens de la répartie, utilisés pour défendre sans la moindre hésitation toutes les décisions ou déclarations du président américain.