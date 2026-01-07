International

La France suspend les importations de produits agricoles traités avec 5 substances interdites dans l’UE

Fruit de l'avocat.

Fruit de l'avocat.

L’importation de produits agricoles traités avec certaines substances interdites d’utilisation dans l’Union européenne sera suspendue dès jeudi dans l’attente de «mesures appropriées par la Commission européenne» et pour une durée maximale d’un an, d’après un arrêté publié mercredi au Journal officiel.

Par Le360 (avec AFP)
Le 07/01/2026 à 08h04

Les substances interdites concernées sont des fongicides et herbicides utilisés pour traiter des fruits et légumes, et notamment dans les avocats, mangues ou goyaves sud-américains. L’arrêté prévoit un durée d’écoulement des stocks d’au maximum un mois après son entrée en vigueur.

L’arrêté concerne, «compte tenu du profil des produits pas mal l’Amérique du Sud. Mais ça n’est pas un arrêté dirigé contre l’Amérique du Sud, il est dirigé contre tout pays du monde qui traiterait les fruits et légumes concernés avec une de ces cinq substances», indiquait le ministère de l’Agriculture en début de semaine.

Cette mesure doit encore obtenir un feu vert de Bruxelles, où Annie Genevard se rend mercredi pour une réunion spéciale avec ses homologues européens sur le Mercosur et la politique agricole commune (PAC).

«La Commission européenne va disposer de dix jours pour l’analyser, donc il rentre en vigueur indépendamment de ces dix jours. Et à l’issue, la Commission européenne va soit ne pas s’y opposer et donc le laisser vivre , soit elle peut également le généraliser à tout le reste de l’Union européenne (...) et elle peut également s’y opposer», a détaillé le ministère de l’Agriculture.

L’arrêté demande également aux entreprises du secteur alimentaire de mettre en oeuvre des contrôles afin de s’assurer que les produits importés ne contiennent pas les substances interdites en questions.

Cela passe par notamment par «la collecte» ou «l’analyse» d’informations «sur la provenance des denrées alimentaires acquises», ou encore des «analyses» permettant de prouver «l’absence de résidu quantifiables» des substances interdites.

Les cinq substances sont le mancozèbe, utilisé pour traiter les avocats, les mangues, ou encore les poivrons, le thiophanate-méthyl (Coings, agrumes, avoine...), le glufosinate (pommes de terre), le carbendazime et le bénomyl (tomates, graines de soja, blé...).

Par Le360 (avec AFP)
Le 07/01/2026 à 08h04
#Agriculture#France#Union européenne#pesticides

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Résidus de pesticides dans les tomates marocaines: l’UFC-Que choisir alerte, l’ONSSA rassure

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Pesticides au Maroc: un usage «contrôlé et sans risque» selon le gouvernement, la gauche sceptique

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Pesticides, l’autre talon d’Achille du modèle agricole marocain

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

L’usage des pesticides continue à augmenter dans le monde

Articles les plus lus

1
Désaccords au sommet du pouvoir algérien: qui de Chengriha ou Tebboune va écarter l’autre?
2
Maroc–Israël: un nouveau plan d’action militaire pour consolider un partenariat stratégique en 2026
3
L’Algérie risque d’apparaître comme le dernier État colonial en Afrique
4
Barrages: 246 Mm³ gagnés en une journée, le taux de remplissage frôle 44%
5
Ferveur
6
Info360. Royal Air Maroc renforce sa flotte avec deux Embraer 190 ex-Kenya Airways
7
Marché mondial du GNL: le Maroc se positionne dans un cycle d’abondance énergétique
8
Kaïs Saïed cède la Tunisie à Tebboune
Revues de presse

Voir plus