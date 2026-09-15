La Cour suprême rejette une attaque de Trump contre le vote par correspondance

Le président américain Donald Trump arrive pour prendre la parole lors de la deuxième journée de la convention du Comité national républicain consacrée aux élections de mi-mandat, à l'American Airlines Center de Dallas (Texas), le 10 septembre 2026. AFP or licensors

Dans une brève décision, quatre des six juges conservateurs de la Cour, dont son président, John Roberts, ainsi que les trois progressistes, rejettent la demande de l’administration Trump.

Ils estiment que le gouvernement a peu de chances de l’emporter quand l’affaire sera jugée sur le fond et qu’il n’a pas démontré la nécessité de suspendre, en attendant, la décision de première instance.

«La Cour suprême n’a pas eu d’autre choix que de rendre la bonne décision», s’est félicité le chef de la minorité au Sénat, le démocrate Chuck Schumer, soulignant que «le projet de rendre le vote plus difficile était manifestement inconstitutionnel».

Donald Trump: you lost another one.



The President’s attempt to screw around with vote by mail was obscene. Finally, his scheme is dead.



This was one of the most important cases to protect voting rights before the Supreme Court.



Trump’s plan to make it harder to vote was… https://t.co/dfGURqotwF — Chuck Schumer (@SenSchumer) September 15, 2026

L’influente association de défense des droits civiques ACLU a salué une «grande victoire pour le droit de vote, l’intégrité des élections et la démocratie».

«Cette décision signifie que les 50 États peuvent continuer à utiliser leurs procédures actuelles de vote par correspondance, qui se sont révélées sûres, sécurisées et fiables depuis des décennies», a ajouté l’association.

Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, considéré comme un potentiel candidat à la Maison Blanche dans deux ans, a lui aussi salué «une bonne journée pour la démocratie, l’Etat de droit et les Américains désireux d’excercer leur droit constitutionnel de voter».

California stood up for democracy and we won. Today is a good day for democracy, the rule of law, and the American people looking to exercise their Constitutional right to vote.



Trump's attacks on democracy these last 20 months have been nothing short of un-American.



The… https://t.co/w20lHrzw8K — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) September 15, 2026

L’enjeu était majeur: près d’un tiers des électeurs américains ont voté par correspondance en 2024, selon l’organisation States United.

Cette décision intervient moins de deux mois avant les élections du 3 novembre, mal embarquées pour la majorité républicaine de Donald Trump. La droite américaine pourrait perdre sa fine majorité à la Chambre, voire au Sénat, au profit des démocrates.

Risque d’«arbitraire»

La décision de lundi constitue le dernier épisode en date dans une bataille judiciaire qui s’intensifie, alors que l’envoi des premiers bulletins de vote par correspondance aux électeurs vient de commencer dans certains Etats.

Une juge fédérale a prolongé, le 4 septembre, la suspension jusqu’à ces élections des nouvelles règles édictées par la Poste américaine (USPS) pour l’acheminement des bulletins électoraux par correspondance. Ces règles faisaient suite à un décret de Donald Trump visant à encadrer plus strictement cette modalité de vote.

États-Unis : avant les midterms, une juge fédérale prolonge la suspension du décret de Donald Trump restreignant le vote par correspondance https://t.co/kpeIQpjczY — Le Parisien (@le_Parisien) September 5, 2026

Une cour d’appel fédérale avait déjà confirmé la semaine dernière la suspension de mesures liées à ce décret, mais les neuf juges de la plus haute juridiction des Etats-Unis ne s’étaient pas encore prononcés.

Parmi les conservateurs favorables au rejet du recours de l’administration Trump, le juge Brett Kavanaugh écrit, dans un avis d’accord distinct que si, sur le fond, les nouvelles règles de la Poste pourraient éventuellement être légalement valides, leur application dès les scrutins de début novembre serait «arbitraire».

«Les responsables électoraux des États et des collectivités locales ne disposent pas de suffisamment de temps pour les appliquer avant les élections», souligne-t-il.

Seuls les deux juges les plus conservateurs, Samuel Alito et Clarence Thomas, expriment leur désaccord, estimant que le gouvernement a démontré qu’une suspension de la décision de première instance serait justifiée.

«Chaos»

Les juges d’appel avaient jeudi relevé des risques de «chaos et de privation à grande échelle du droit de vote de citoyens» si ces nouvelles règles étaient appliquées immédiatement.

Donald Trump dénonce régulièrement le vote par correspondance, auquel il impute en grande partie sa défaite — qu’il ne reconnaît toujours pas — en 2020 face au démocrate Joe Biden.

Il avait signé le 31 mars un décret destiné à encadrer plus sévèrement le vote par correspondance, une mesure contestée en justice par un groupe d’Etats gouvernés par les démocrates et une organisation d’électrices.

« Bâclé, précipité », le nouveau système de vote par correspondance voulu par Trump critiqué par un lanceur d’alerte https://t.co/toQLuf8dkv — Le Parisien (@le_Parisien) September 2, 2026

Le décret ordonne aux services de l’immigration et de la Sécurité sociale de créer une liste fédérale des électeurs habilités à voter, et à la Poste de ne délivrer des bulletins de vote par correspondance qu’aux personnes figurant sur cette liste.

L’objectif affiché est de limiter le risque que des étrangers puissent voter aux élections américaines, un spectre régulièrement agité par Donald Trump et le camp républicain, bien que le phénomène soit extrêmement rare, selon les statistiques officielles.