IA: Google annonce un investissement géant de 15 milliards de dollars en Inde

Cette photographie d'illustration, prise le 30 octobre 2023 à Mulhouse, montre des figurines à côté d'un écran affichant le logo de Google, une multinationale technologique américaine. AFP or licensors

«C’est le plus grand (site) que nous allons construire hors des Etats-Unis», a annoncé le PDG de Google Cloud, Thomas Kurian, lors de la signature d’un accord dans la capitale New Delhi.

«Cela représente un investissement en capital d’un montant de 15 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années», a détaillé M. Kurian.

D’une capacité de «l’ordre de plusieurs gigawatts», le centre de données et de recherche du géant américain sera construit à Visakhapatnam (sud), dans l’Etat de l’Andhra Pradesh.

Ces derniers mois, l’Inde a attiré plusieurs acteurs majeurs du secteur de l’IA, séduits par le plus grand marché de la planète en termes de population.

Quelque 900 millions d’Indiens - sur un total de près de 1,5 milliard - utilisent régulièrement Internet, à titre privé ou dans le cadre de leur profession, selon les dernières estimations du secteur.

«Cette infrastructure confirme les ambitions et les projets de l’Inde en matière d’IA», s’est réjoui le ministre indien des Technologies de l’information, Ashwini Vaishnaw.

Le nouveau site indien sera intégré dans un «réseau mondial» reliant les centres installés par Google dans 12 autres pays, a détaillé Thomas Kurian. «Nous n’apportons pas seulement la technologie de l’IA mais toute une infrastructure numérique».

«Nouvel or noir»

En charge des technologies de l’information pour l’Etat d’Andhra Pradesh, Nara Lokesh, a salué un «investissement qui change la donne».

The #AndhraPradesh govt will sign an agreement with #Google to develop a 1 Gw hyperscale data-centre campus in #Visakhapatnam



In an interview, Andhra Pradesh Industries Minister @naralokesh talks to @ArchisMohan about his plans and projects for the state and how the state govt… pic.twitter.com/wd35VBVs9z — Business Standard (@bsindia) October 14, 2025

«C’est un fantastique bond en avant pour notre Etat en matière de technologies, d’innovation et de rang dans le monde», a-t-il ajouté, en qualifiant l’information de «nouvel or noir» et les centres de données de «nouvelles raffineries».

La semaine dernière, la start-up américaine Anthropic a annoncé l’ouverture prochaine d’un bureau en Inde, révélant que le géant asiatique figurait déjà au deuxième rang des pays utilisateurs de son assistant conversationnel (chatbot) Claude.

«L’Inde s’impose comme une évidence grâce à son énorme réservoir de talents sur le plan technique et à la volonté de son gouvernement de faire en sorte que l’IA bénéficie à toute la société», a alors souligné le PDG d’Anthropic, Dario Amodei.

Today I met with PM @narendramodi to discuss Anthropic's expansion to India—where Claude Code use is up 5× since June. How India deploys AI across critical sectors like education, healthcare, and agriculture for over a billion people will be essential in shaping the future of AI. pic.twitter.com/rt0baeqEeC — Dario Amodei (@DarioAmodei) October 11, 2025

«L’écosystème dynamique de la tech indienne et sa jeunesse sont à la pointe de l’innovation en matière d’IA», lui avait alors répondu sur son compte X le Premier ministre indien Narendra Modi.

L’un des principaux concurrents d’Anthropic, OpenAI, a aussi fait part de son intérêt pour le marché indien et envisage également d’y ouvrir une représentation d’ici la fin de l’année.

En août, l’entreprise dirigée par Sam Altman a lancé en Inde un programme d’abonnement à ses services d’un montant d’à peine 399 roupies (4 euros) par mois qui remporte un grand succès auprès des étudiants et des jeunes professionnels.

La firme Perplexity a quant à elle signé un partenariat avec l’opérateur de télécommunications indien Airtel pour offrir ses services en Inde.