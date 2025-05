États-Unis et Chine s’apprêtent à dévoiler les détails de leur accord commercial

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, et le vice-premier ministre chinois, He Lifeng.

Engagés dans un bras de fer commercial depuis l’imposition de droits de douane prohibitifs sur les produits chinois par le président américain Donald Trump, Washington et Pékindoivent diffuser dans la journée de ce lundi un communiqué commun.

Le document livrera le détail des «progrès» que les deux plus grandes puissances économiques mondiales disent avoir accomplis lors de négociations tenues ce week-end à Genève, destinées à faire baisser la tension dans l’épineux dossier des droits de douane.

Trump praises 'friendly, constructive' US-China trade talks https://t.co/ZUkNlczY0d — BBC News (World) (@BBCWorld) May 11, 2025

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a affirmé dimanche que les discussions avaient permis de faire «des progrès substantiels», dans une brève déclaration à la presse à l’issue de la rencontre de deux jours avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng. Ce dernier lui a emboîté le pas quelques heures plus tard en évoquant des «progrès importants» après des discussions qualifiées de «franches, approfondies et substantielles».

«Très encourageant»

Pékin et Washington se sont mis d’accord pour établir «un mécanisme de consultation» sur le commerce, a souligné He Lifeng. Le vice-ministre chinois du Commerce Li Chenggang a précisé que le mécanisme en question permettrait «des échanges réguliers et irréguliers relatifs aux questions commerciales».

La rencontre de Genève était la première en face à face de hauts responsables des deux pays depuis que Donald Trump a imposé, début avril, une surtaxe de 145% sur les marchandises venant de Chine, en plus des droits de douane préexistants. Pékin, qui a promis de combattre «jusqu’au bout» ces surtaxes, a riposté avec 125% de droits de douane sur les produits américains.

«Ces discussions marquent un pas en avant significatif et, nous l’espérons, sont de bon augure pour l’avenir», a déclaré la directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) Ngozi Okonjo-Iweala, après avoir elle-même rencontré He Lifeng. «Ces progrès sont importants nous seulement pour les États-Unis et la Chine, mais aussi pour le reste du monde, notamment les économies les plus vulnérables.»

Emerging-market assets rose on optimism the worst of tariff tensions may have passed after US and Chinese officials touted substantial progress in their trade discussions https://t.co/hxHF7e5QhY — Bloomberg (@business) May 12, 2025

«C’est très encourageant», a réagi la vice-présidente de l’Asia Society Policy Institute (ASPI), Wendy Cutler. «Les deux parties ont discuté durant plus de 15 heures. C’est une très longue réunion et je vois ça comme un point positif.» Cependant, «le diable est dans les détails», a-t-elle ajouté.

La réunion à Genève est intervenue deux jours après que Donald Trump a dévoilé un accord commercial avec le Royaume-Uni, le premier conclu depuis qu’il a imposé des droits de douane plus ou moins prohibitifs à tous les pays.