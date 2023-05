Espagne: élections générales anticipées le 23 juillet

Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol et secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE).. AFP or licensors

Lors d’une déclaration institutionnelle, au lendemain des élections régionales et municipales, remportées par le Parti populaire (PP), Sanchez a indiqué que les Espagnols doivent décider de leur avenir politique dans les plus brefs délais.

«Je viens d’avoir une réunion avec Sa Majesté le Roi, au cours de laquelle j’ai informé le Chef de l’État de la décision de convoquer un Conseil des ministres cet après-midi pour dissoudre les deux chambres du Parlement et convoquer des élections générales», a ajouté Sanchez.

«J’ai pris cette décision, au vu des résultats des élections de dimanche», a-t-il précisé, notant qu’«il est nécessaire de donner une réponse aux citoyens». Selon lui, la meilleure chose à faire est que les Espagnols prennent une décision, relevant que l’objectif est de «soumettre le mandat démocratique du gouvernement à la volonté du peuple».

Les dernières élections générales ont eu lieu en Espagne le 10 novembre 2019. Le PSOE était alors le parti vainqueur en pourcentage de voix, avec 28% et 120 sièges.

Le Parti populaire (PP, principale formation de l’opposition) a remporté les élections régionales et municipales organisées dimanche, tant en termes de voix obtenues que de nombre de conseillers. Le PP s’est adjugé 31,5% des voix et plus de 22.000 conseillers, tandis que le PSOE a obtenu 28% des voix et 19.600 conseillers. Le PP a remporté plus de 7 millions de voix (près de 2 millions de plus qu’en 2019), contre 6,2 millions pour les socialistes, qui ont ainsi perdu près de 430.000 voix par rapport à 2019.