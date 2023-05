Maroc-Espagne: l’heure du business a sonné

«Après la politique, place au business», titre La Vie Éco, faisant ainsi référence au développement des relations entre le Maroc et l’Espagne. Si les relations politiques et diplomatiques sont au beau fixe, le business occupe désormais une place centrale entre les deux pays voisins depuis la rencontre entre le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement ibérique, Pedro Sanchez, ainsi que la tenue de la Réunion de haut niveau.

En témoigne la rencontre d’affaires Maroc-Espagne qui a eu lieu le 22 mai dernier à Madrid. Sous la thématique générique d’«Investir au Maroc pour une prospérité commune», cette rencontre a eu un franc succès, estime La Vie Éco dans sa livraison hebdomadaire.

En effet, cette rencontre présage un afflux des investisseurs étrangers espagnols au Maroc, à en croire Adil Rais, co-président du Conseil économique Maroc-Espagne et président de la CGEM dans la région du nord.

L’expert explique que les hommes d’affaires des deux pays «ont entamé un nouveau virage palpable, que ce soit au niveau de la qualité des entreprises présentes, en plus des représentants du gouvernement espagnol et des hauts décideurs espagnols». Et de se réjouir d’avoir pris part à «la rencontre la plus intéressante et la plus qualitative jamais organisée entre les hommes d’affaires des deux pays».

Pour l’instant, seules 14 des 35 des plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Madrid sont présentes au Maroc. Désormais, le Royaume ambitionne de les attirer toutes, à en croire Adil Rais. «Nous avons eu énormément de demandes de groupes désireux de s’installer au Maroc, d’investir, de nouer des partenariats ou encore de pénétrer le marché africain à partir du Maroc», révèle-t-il dans une déclaration à La Vie Éco.

Le voisin du nord pourrait-il devenir le premier investisseur au Maroc? C’est en tout cas l’ambition formulée par Adil Rais. «Notre ambition est de faire passer l’Espagne du cinquième rang des investisseurs étrangers au Maroc à la première ou la deuxième place», explique-t-il, plein d’optimisme. En attendant, l’Espagne demeure le premier client et partenaire commercial du Maroc.