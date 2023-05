Nouvelle liaison aérienne entre Madrid et Nador avec Air Nostrum

La desserte sera assurée par deux vols hebdomadaires, tous les mercredis et samedis, et l’exploitation sera maintenue tout au long de l’été et prendra fin le 2 septembre, indique la compagnie dans un communiqué.

Ce vol s’ajoute aux itinéraires qu’Air Nostrum exploite déjà à l’aéroport de Nador avec des liaisons de et vers les villes espagnoles de Malaga, Majorque et Alicante, précise la même source, notant que la fréquence de ces liaisons sera renforcée lors de la saison estivale.

Air Nostrum est la compagnie leader de l’aviation régionale en Espagne et l’une des plus grandes compagnies aériennes européennes de sa catégorie.

Elle agit pour le groupe Iberia sous la marque Iberia Regional Air Nostrum. Elle relie 59 destinations dans 8 pays d’Europe et d’Afrique du Nord grâce à sa flotte de 47 avions.