International

Escalade en mer d’Okhotsk: Moscou multiplie les tirs de missiles après une visite polémique de Vladimir Poutine aux îles Kouriles

Le président russe Vladimir Poutine.

La tension monte d’un cran en Extrême-Orient. Après le déplacement de Vladimir Poutine sur l’île contestée d’Etorofu et une cascade de convocations diplomatiques mutuelles avec le Japon, la Russie a effectué, ce jeudi 20 août 2026, des tirs de missiles non annoncés en mer d’Okhotsk. Une démonstration de force qui ravive un différend territorial vieux de plus de huit décennies et menace de faire basculer la région dans un conflit armé.

Par Quentin Arnaud
Le 20/08/2026 à 17h37

Ce jeudi 20 août 2026, la Russie a brusquement repris ses manœuvres militaires en mer d’Okhotsk par de nouveaux tirs de missiles. Ces exercices, impliquant 13.000 soldats et des sous-marins, avaient initialement débuté le 4 août et devaient s’achever le 12 août, après des tests observés par Vladimir Poutine depuis le croiseur Varyag. Cette reprise inattendue des opérations s’apparente à une ultime provocation visant à démontrer la détermination militaire de Moscou face au refus du Japon de plier.

Cette démonstration de force intervient une semaine après la visite du président russe, le 13 août, sur l’île d’Etorofu, un territoire fermement revendiqué par le Japon. L’exécutif nippon, qui n’avait donné aucune autorisation pour cette visite d’État, a immédiatement réagi en convoquant l’ambassadeur russe à Tokyo, Nikolaï Nozdrev, pour exiger de fermes explications.

La réponse de Moscou ne s’est pas fait attendre, provoquant une riposte diplomatique sur le sol russe. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a en effet convoqué l’ambassadeur japonais, Muto Akira, pour réprimander les positions de la Première ministre Takaichi Sanae. Après un refus initial au prétexte d’un déplacement, le diplomate nippon s’est finalement rendu au ministère ce mardi 18 août pour un entretien glacial de 30 minutes, refusant tout commentaire à sa sortie.

Lire aussi : Mais qui a déclaré la guerre à la Russie?

Si l’ambassade du Japon a rapidement réaffirmé la souveraineté de Tokyo sur l’archipel par voie de communiqué, la diplomatie russe a répliqué en rappelant «l’inviolabilité» de ses territoires et en se disant prête à adopter des «mesures appropriées» face au gouvernement japonais.

Un contentieux territorial hérité de 1945

Le cœur du conflit repose sur l’archipel des îles Kouriles, nommées «Territoires du Nord» au Japon, composé d’Etorofu, Kunashiri, Habomai et Shikotan. Bien que le traité russo-nippon de 1855 ait reconnu la souveraineté du Japon sur ces territoires originellement habités par le peuple aïnou, l’URSS s’en est emparée de force le 28 août 1945, profitant de la capitulation imminente du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En raison de ce litige, aucun traité de paix officiel n’a jamais été signé entre les deux nations.

Alors que les négociations ont longtemps stagné, la Chine ayant supplanté le Japon comme partenaire économique prioritaire de la Russie, une avancée avait été esquissée en 2018 entre Vladimir Poutine et Shinzo Abe. Moscou proposait alors la restitution des deux plus petites îles, Habomai et Shikotan, en échange de la signature d’un traité de paix. Le Japon a toutefois rejeté cette option, refusant de légitimer en contrepartie la présence russe sur les îles majeures d’Etorofu et de Kunashiri. Cette proposition faisait écho à la déclaration commune soviéto-japonaise de 1956, qui envisageait la remise de Habomai et de Shikotan après la conclusion d’un traité de paix.

Pour la Russie, l’enjeu territorial demeure hautement stratégique. L’île de Kunashiri verrouille le détroit menant à l’île principale de Hokkaido, et la céder rendrait l’accès rapide de la marine russe au Pacifique dépendant du bon vouloir japonais. De plus, Moscou consolide sa position grâce aux bases militaires déjà établies sur Etorofu et Kunashiri. En réaffirmant sa souveraineté, le Kremlin cherche tout autant à punir le Japon pour son soutien apporté à l’Ukraine qu’à projeter l’image d’une puissance eurasiatique présente sur tous les fronts océaniques.

Lire aussi : Russie: la nouvelle doctrine étrangère

Cette position avait été formulée sans ambiguïté par Vladimir Poutine. En 2016, lors d’une interview avec Shinzo Abe, il affirmait: «Nous pensons n’avoir aucun problème territorial. C’est seulement le Japon qui pense avoir un problème territorial avec la Russie.» Au forum de Valdaï, en 2018, il reconnaissait toutefois l’impasse: «Notre conflit territorial avec le Japon remonte à 70 ans, nous n’avons pas l’air de pouvoir trouver une solution, de sortir de cette impasse.»

Face à ce bras de fer, alors que le ministère japonais des Affaires étrangères se trouve désormais en état d’alerte maximale, l’escalade militaire en mer d’Okhotsk laisse craindre que ces récents événements ne constituent le premier chapitre d’un affrontement de plus grande ampleur.

Par Quentin Arnaud
Le 20/08/2026 à 17h37
#Escalade en mer d’Okhotsk#Moscou#Vladimir Poutine#îles Kouriles

LEs contenus liés

International

Russie: des drones ukrainiens frappent Saint-Pétersbourg

International

Kiev frappée au lendemain d’attaques ukrainiennes meurtrières en Russie

International

Russie: une idéologie poutinienne

International

La Russie a mené une «frappe massive» contre des sites de l’industrie militaire à Kiev, affirme l’armée russe

Articles les plus lus

1
Algérie: le fils d’un général dévoile la corruption du «Système» et les petits meurtres entre hauts gradés de l’armée
2
Tebboune va-t-il attaquer le Maroc?
3
Réseaux sociaux et ados: ce que la science sait... et ce qu’elle ignore encore
4
Affaire Wafae: quand le portrait fallacieux d’El País est rattrapé par le réel
5
L’homme important qui refusa de prendre une douche
6
Anciens Abattoirs de Casablanca: la réhabilitation est lancée
7
Mali: comment le Maroc a été déterminant dans la grâce présidentielle à l’agent français Yann Vézilier
8
Non, Ceuta et Melilla n’ont pas toujours été considérées comme pleinement espagnoles
Revues de presse

Voir plus