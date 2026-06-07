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Des centaines de milliers de fidèles attendus à Madrid pour une messe célébrée par Léon XIV

Cette photo, diffusée le 6 juin 2026 par Vatican Media, montre le pape Léon XIV tenant un bébé à son arrivée sur la Plaza de Lima à Madrid pour une veillée de prière avec des jeunes. (Photo : Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP)

Le pape Léon XIV célébrera aujourd’hui, dimanche 7 juin, une messe en plein air en plein centre de Madrid, qui devrait rassembler plus d’un million de personnes, lors de son deuxième jour de visite en Espagne.

Par Le360 (avec AFP)
Le 07/06/2026 à 07h57

Le roi Felipe VI et la reine Letizia, qui ont accueilli le pape, samedi 6 juin, à son arrivée dans la capitale espagnole, se joindront aux fidèles sur l’emblématique place de Cibeles, où se rassemblent habituellement les fans du Real Madrid pour célébrer les titres du club.

Les autorités ont préparé un vaste dispositif logistique et sécuritaire pour la messe, après lequel Léon XIV conduira la procession du Corpus Christi sur quelques centaines de mètres.

Plus de 30.000 œillets, majoritairement jaunes et blancs — les couleurs du drapeau du Vatican — orneront le parcours de la procession.

Des milliers de fidèles, dont des pèlerins venus de toute l’Espagne et de l’étranger, devaient se presser dans les rues du centre de Madrid dimanche pour voir le pontife à bord de la papamobile après la messe.

Le pape doit participer à d’autres grands rassemblements au cours de sa visite de sept jours en Espagne, bastion historique du catholicisme en Europe où la pratique religieuse a considérablement diminué ces dernières décennies.

Dimanche après-midi, Léon XIV rencontrera des personnalités du monde de la culture, du sport et de l’économie.

Samedi, plusieurs centaines de milliers de participants, en majorité des jeunes, se sont rassemblés devant le stade Bernabéu du Real Madrid pour une veillée de prière avec le pape.

Le pontife a été reçu samedi au Palais royal de Madrid, où il a appelé à mettre fin aux «discours qui divisent» la société et aux «simplifications stériles» lors de la première journée de sa visite en Espagne qui sera notamment centrée sur la question des migrants, un sujet qui polarise le débat dans de nombreux pays, dont l’Espagne.

Lors du vol vers Madrid, le pontife a également évoqué la question des violences sexuelles au sein de l’Église. «Les abus sont une plaie toujours ouverte», a déclaré Léon XIV, qui rencontra des victimes lors de son séjour en Espagne.

Mardi, Léon XIV se rendra à Barcelone, où il célébrera une messe à la Sagrada Família, devenue depuis quelques mois l’église la plus haute du monde.

Le pape achèvera sa visite jeudi et vendredi aux îles Canaries, principale porte d’entrée en Espagne des migrants en situation irrégulière, où il rendra hommage aux milliers d’entre eux qui ont péri lors de la dangereuse traversée de l’Atlantique.

Par Le360 (avec AFP)
Le 07/06/2026 à 07h57
#Pape#Espagne#Madrid#Barcelone#Iles Canaries#roi Felipe VI d’Espagne#Migrants

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