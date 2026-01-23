Collision ferroviaire en Andalousie: le bilan définitif s’élève à 45 morts

Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol, après la collision mortelle de deux trains en Andalousie. (Photo: EFE)

Les médecins légistes «ont pratiqué l’autopsie de 45 personnes, toutes décédées dans l’accident», a indiqué le soir l’organisme en charge du décompte dans un communiqué, confirmant l’identification des deux derniers corps récupérés.

Le chef du service d’enquête de la garde civile, Fernando Domínguez, avait prévenu dans l’après-midi qu’il serait mis «fin au dispositif de recherche» dès l’identification des deux derniers corps.

Au total, 45 signalements pour disparition ont été émis par des proches de passagers auprès de la police.

Ces deux derniers corps ont été retrouvés dans une des voitures du train de la Renfe (la compagnie ferroviaire publique), percuté de plein fouet par trois voitures d’un train de l’opérateur Iryo, une société détenue majoritairement par le groupe italien trenitalia, qui avaient déraillé et s’étaient déportées sur sa voie.

Au moins 40 morts et 150 blessés sont à déplorer après une collision entre deux trains à grande vitesse en Andalousie (Espagne), dimanche 18 janvier. Le Premier ministre a décrété trois jours de deuil national. #canal16 pic.twitter.com/nSXV8tSR0t — franceinfo (@franceinfo) January 19, 2026

Depuis plusieurs jours, des engins de chantier s’activaient à Adamuz pour dégager et découper la ferraille afin de retrouver les corps encastrés dans les rames de train qui circulaient à plus de 200 km/heure au moment de la collision.

Selon le dernier bilan détaillé transmis mercredi par l’institut médico-légal, qui ne prenait donc pas en compte les derniers corps retrouvés, 28 dépouilles se trouvaient dans le train de la renfe, six sur les voies, six autres dans le train iryo et trois «entre les deux trains».

🇪🇸 #Spain on Monday reeled from a collision between two high-speed #trains in the southern region of #Andalusia that killed 39 people and injured more than 70, with the prime minister lamenting a "night of deep pain".



Read more ➡️ https://t.co/RS2EsjEP2k



📸 REUTERS/Susana Vera pic.twitter.com/uxZgK8HJWi — FRANCE 24 English (@France24_en) January 19, 2026

Quant aux signalements pour disparition, il y avait 22 femmes et 23 hommes. Il s’agissait pour la plupart d’Espagnols, sauf trois d’entre eux qui étaient allemand, marocain et russe.

Une enquête «complexe»

La tâche la plus urgente des autorités est maintenant de déterminer les causes de cette tragédie, qui restent à cette heure mystérieuses.

D’après les médias espagnols, l’enquête, qui exclut l’hypothèse d’un acte de sabotage selon le gouvernement, s’intéresse à une rupture du rail de plus de 30 centimètres de long à l’endroit de l’accident.

Mercredi, des journaux ont également évoqué la piste d’un «bogie» (chariot placé dans la partie inférieure du châssis d’un train) retrouvé dans un cours d’eau proche du lieu de la collision.

Le ministre des transports, Óscar Puente, avait expliqué mercredi soir qu’il s’agissait d’une «enquête complexe qui demande du temps, une analyse approfondie et un examen exhaustif de tous les acteurs impliqués», à savoir «l’infrastructure, le matériel roulant, les systèmes de sécurité et les conditions d’exploitation».

At least 39 people killed with fears the death toll could rise, after a high-speed train derailed and was hit by another train in Andalusia https://t.co/gaDKjndGKm — CNN (@CNN) January 19, 2026

Il avait surtout défendu avec force le réseau ferroviaire et les transports publics du pays, dont l’image a terriblement souffert de cette semaine noire, également marquée mardi soir par un autre accident qui a fait un mort et 37 blessés à Gelida, en Catalogne (nord-est), lorsqu’un train de banlieue a percuté un mur de soutènement tombé sur les voies en raison de fortes pluies.

Depuis, tout le réseau de trains de banlieue de la Catalogne est à l’arrêt, handicapant ses 400.000 voyageurs quotidiens.

«Point d’inflexion»

Jeudi, c’est un train de banlieue qui a été heurté par un camion-grue d’éclairage public près de Carthagène (sud-est), faisant quelques blessés légers et confirmant cette loi des séries.

Confronté à deux accidents ferroviaires mortels en 48 heures, le gouvernement de gauche de Pedro Sánchez, et surtout son ministre des transports, sont sous pression à la fois de l’opposition de droite et du syndicat des conducteurs de train, le Semaf.

Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz.



Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas.



Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 18, 2026

Décrivant les accidents d’Adamuz et de Gelida comme «un point d’inflexion», ce syndicat a convoqué mercredi une grève de trois jours les 9, 10 et 11 février «pour que se soient réalisées toutes les réformes garantissant la sécurité des opérations ferroviaires».

Il dénonce notamment que «les nombreux rapports» remis par les conducteurs sur «le mauvais état des voies» dans certains endroits précis du réseau soient restés «sans réponse ni intervention pendant des mois, voire des années».