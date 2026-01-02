Le gyrophare V-16 devient obligatoire en Espagne: les véhicules marocains sont-ils concernés?

Avec sa couleur orange, le gyrophare V-16 est visible dans un rayon d’un kilomètre.

Le V-16 est un petit gyrophare lumineux à poser sur le toit du véhicule en cas d’arrêt d’urgence. Connecté aux services de la Direction générale de la circulation espagnole (DGT), il permet de signaler instantanément la position du véhicule aux secours, sans que le conducteur n’ait à s’aventurer sur la chaussée, renforçant ainsi la sécurité routière.

Dans un premier temps, la DGT avait indiqué que cette nouvelle réglementation s’appliquait à l’ensemble des véhicules circulant en Espagne, sans préciser si les voitures immatriculées à l’étranger étaient soumises aux mêmes obligations. Une annonce qui avait suscité de nombreuses interrogations, notamment chez les automobilistes marocains empruntant régulièrement les routes espagnoles.

Bonne nouvelle pour ces derniers: la DGT a ensuite clarifié sa position en précisant que les véhicules immatriculés dans d’autres pays restent conformes à la réglementation espagnole dès lors qu’ils sont équipés de triangles de présignalisation. Autrement dit, l’obligation d’acquérir un gyrophare V-16 ne concerne pas les automobilistes étrangers.

Dans le nord du Maroc, cette précision est loin d’être anecdotique. Dans la région de Fnideq et de Ksar El Sghir, à proximité du port de Tanger Med et du passage frontalier de Sebta, le triangle de signalisation alimente tout un petit commerce informel. De nombreux vendeurs proposent ces équipements aux touristes marocains sur le départ, souvent soucieux de se mettre en règle avec les normes européennes de circulation.

Les conducteurs marocains peuvent donc circuler en Espagne sans gyrophare V-16, à condition de disposer d’un triangle réglementaire à bord de leur véhicule. Une clarification qui devrait éviter bien des dépenses inutiles, le gyrophare V-16 homologué étant vendu entre 40 et 50 euros sur les plateformes en ligne.