Espagne: avec l’appui de la Gendarmerie royale, démantèlement d’un réseau de trafic de haschich par hélicoptères entre le Maroc et l’Andalousie

Dissimulé dans un entrepôt isolé, un hélicoptère a été saisi par la police espagnole.

Les autorités espagnoles ont annoncé ce samedi avoir démantelé un réseau criminel impliqué dans le trafic de drogue entre le Maroc et le sud de l’Espagne. Selon la Guardia Civil, citée par Cadena SER et l’agence Reuters, l’organisation utilisait des hélicoptères pour le transport de grandes quantités de stupéfiants à travers la Méditerranée, une méthode jugée peu courante dans ce type de contrebande.

Baptisée opération «Giro», cette intervention a permis l’arrestation de six personnes, soupçonnées de trafic de stupéfiants, d’appartenance à une organisation criminelle et de détention illégale d’armes à feu. Les suspects ont été placés en détention provisoire.

D’après les autorités espagnoles, les hélicoptères employés pouvaient transporter entre 500 et 900 kilos de haschich par vol. Ils décollaient du Maroc pour rejoindre des zones isolées du sud de l’Espagne, principalement dans la province d’Almería, avant que la marchandise ne soit stockée dans des hangars, entrepôts ou propriétés rurales situés en Andalousie et dans la région de Murcie. La drogue était ensuite acheminée par la route vers d’autres pays européens.

#OperacionesGC | Detenidas 6 personas por introducir hachís desde Marruecos utilizando helicópteros.

👝Han sido intervenidos 657 kg de hachís y 5 armas de fuego, además de uno de los helicópteros usados para el narcotráfico.https://t.co/Id2Q6Qm5m7 pic.twitter.com/mZTKFTZ2wN — Guardia Civil (@guardiacivil) December 13, 2025

L’enquête a débuté après la détection de déplacements nocturnes inhabituels de plusieurs suspects entre Málaga et Almería, laissant présager un trafic de grande ampleur. Les investigations ont mis au jour une coordination étroite avec des contacts basés au Maroc, responsables des envois aériens.

Lors des perquisitions menées dans les provinces de Málaga, Almería et Murcia, les forces de l’ordre ont saisi 657 kilos de haschich, un hélicoptère dissimulé dans un entrepôt isolé, cinq armes à feu, de l’argent liquide ainsi que plusieurs véhicules. Une partie de la drogue a notamment été découverte dans une finca située à Níjar (Almería).

Un porte-parole de la Guardia Civil, cité par Reuters, a souligné le caractère inhabituel de ce mode opératoire. «Il est rare que des hélicoptères soient utilisés pour le trafic de drogue. Ils sont faciles à détecter et difficiles à acquérir sur le marché noir», a indiqué une source policière.

L’opération «Giro» a mobilisé la Police judiciaire de la Guardia Civil, avec l’appui du Centre régional d’analyse et de renseignement contre le narcotrafic (CRAIN), de l’Unité centrale opérationnelle (UCO) et du Groupe d’action rapide (GAR). Elle a également bénéficié d’une coopération internationale, impliquant la Gendarmerie royale marocaine, la police fédérale belge et la police suédoise.