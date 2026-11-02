International

Collision de trains en Espagne: 12 victimes sont étrangères, dont une Française et quatre Américains

Les services de secours sont à pied d’œuvre sur les lieux d’une collision entre deux trains à grande vitesse — un train AVE de la Renfe et un train Iryo — survenue le 28 octobre 2026 à environ 150 km au sud de Madrid, entre Urda et Los Yebenes, dans la province de Tolède. (Photo de Javier SORIANO/AFP). AFP or licensors

Américaine, française, japonaise, tunisienne, canadienne... Les victimes étrangères représentent neuf nationalités au sein du train ayant tué au moins 69 personnes la semaine dernière en Espagne. 67 personnes sont toujours portées disparues, rapportaient ce dimanche 1er novembre les autorités espagnoles.

Par Le360 (avec AFP)
Le 02/11/2026 à 09h00

L’accident ferroviaire d’Urda, en Espagne, a fait 12 victimes étrangères parmi lesquelles quatre Américains, une Française et un Canadien, ont annoncé dimanche soir les autorités. Les autres victimes étrangères sont de nationalité japonaise, tunisienne, portugaise, mexicaine, tchèque et argentine.

Selon un communiqué d’experts médico-légaux et de la police, 66 des 69 personnes qui ont perdu la vie dans ce désastre survenu mercredi dans la province de Tolède ont été identifiées.

De nombreux disparus

Trois personnes, deux de nationalité australienne et une de nationalité japonaise, restent portées disparues, selon la même source.

Au total, 67 personnes sont toujours portées disparues après l’accident de trains -les autorités avaient d’abord rapporté 72 disparus, mais cinq ont été retrouvés vivants.

Les recherches ont notamment permis de retrouver deux personnes à l’hôpital et de confirmer qu’une troisième personne n’était finalement pas montée dans le train le jour de l’accident.

Il s’agit du deuxième accident ferroviaire en Espagne cette année après celui qui a fait 46 morts en janvier en Andalousie, et de l’un des pires du siècle en Europe.

Il survient également en pleine campagne pour les législatives du 29 novembre. Un train de la compagnie nationale Renfe a percuté par l’arrière, sur la même voie, un train de l’opérateur privé Iryo, qui avait été forcé à l’arrêt après une panne informatique du système de signalisation.

Par Le360 (avec AFP)
Le 02/11/2026 à 09h00
#Collision#collision ferroviaire#Espagne#Accident#victimes

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