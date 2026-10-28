Espagne: au moins 30 morts dans une collision de trains

Les services de secours tentent de sauver des victimes de l'accident qui s'est produit ce mercredi à proximité de Tolède. AFP or licensors

Selon un porte-parole des services d’urgence espagnols, la collision a eu lieu à 08h54 (07h54 GMT) entre «deux trains, l’un de (l’opérateur privé) Iryo et l’autre de (la compagnie nationale) Renfe», près de la station d’Urda, dans la région de Castille-La-Manche.

Au moins 30 personnes ont péri dans l’accident, d’après un nouveau bilan des autorités de la région de Castille-La-Manche. Plusieurs brigades de pompiers, trois hélicoptères et deux unités de soins intensifs mobiles sont déjà sur place, d’après les autorités.

‼️Accidente tren



🚨 La Guardia Civil ha desplegado en la zona personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, OMAC (Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía) así como agentes del SEPRONA y de la Jefatura de Tráfico.



✔️ También se desplazan a la zona en este… pic.twitter.com/5UxspxBARH — Guardia Civil (@guardiacivil) October 28, 2026

La ministre de la Santé, Monica Garcia a expliqué à la télévision publique RTVE que la priorité était de sortir les gens le plus vite possible. «Nous n’avons pas d’information» sur la cause de l’accident, a-t-elle par ailleurs ajouté.

Seguimos pendientes de la evolución del accidente ferroviario de Los Yébenes en estrecha coordinación con las autoridades para poner a disposición todos los recursos necesarios.



La ministra Mónica García ha suspendido toda su agenda institucional ante la gravedad de la situación — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) October 28, 2026

En l’état, la circulation «est interrompue» sur la ligne entre Madrid et l’Andalousie, la région méridionale d’Espagne, a indiqué sur X l’entreprise publique chargée de gérer l’infrastructure ferroviaire, ADIF.

La Renfe, dont un train Madrid-Séville est impliqué dans l’accident, a pour sa part dit dans un communiqué avoir ouvert une cellule de crise de soutien aux familles des victimes et être en train de «recueillir des informations afin d’évaluer l’ampleur de l’accident».

⚠️ACCIDENTE URDA: Renfe ha habilitado el teléfono 𝟵𝟬𝟬 𝟭𝟬 𝟭𝟬 𝟮𝟬, dentro del Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares.

Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número. — Renfe (@Renfe) October 28, 2026

Pedro Sánchez a annulé sa participation à un sommet sur l’obésité prévu mercredi matin à Madrid, selon ses services, tandis que le Parti socialiste (PSOE), qu’il dirige, a annoncé la suspension de ses activités de campagne pour la journée et celle de jeudi.

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage.



Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

Le chef du Parti populaire (PP, droite), Alberto Nuñez Feijoo, s’est, lui, déclaré sur X «très préoccupé» face à ce nouvel accident de trains.

Muy preocupado ante las informaciones que vamos conociendo sobre un nuevo accidente ferroviario.



Lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias.



Todo mi apoyo a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 28, 2026

«L’Europe est aujourd’hui en deuil (aux) côtés» de l’Espagne, a réagi sur X la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Just received the devastating news from Toledo on the collision of two high-speed trains.



My heart goes out to the victims’ families and loved ones.



Today, Europe mourns with you. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 28, 2026

Le président français Emmanuel Macron a exprimé «la solidarité de la France» après ce «terrible drame».

Terrible drame ferroviaire en Espagne. Nos pensées vont aux victimes, à leurs familles, aux nombreux blessés ainsi qu’à l’ensemble des équipes mobilisées dans les opérations de secours. Au peuple espagnol, j’exprime la solidarité de la France. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 28, 2026

Avec 4.000 kilomètres de voies ferrées, le réseau ferroviaire à grande vitesse espagnol est le deuxième plus important au monde, après celui de la Chine, et l’une des fiertés du pays.

La collision d’Adamuz le 18 janvier, également entre deux trains à grande vitesse, avait ravivé les débats en Espagne sur l’entretien du réseau ferroviaire et sur la sécurité pour les passagers, dans le deuxième pays le plus visité au monde chaque année.

Cet accident, lors duquel un train de l’entreprise privée Iryo avait déraillé avant de heurter un train de la Renfe venant en sens inverse, avait également suscité de vives critiques de l’opposition de droite et d’extrême droite contre le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez.

L’exécutif s’était alors engagé dans la foulée à investir 1,8 milliard d’euros pour améliorer la maintenance du réseau.

La tragédie d’Adamuz était la plus grande catastrophe ferroviaire en Espagne depuis un déraillement meurtrier ayant fait 80 morts près de Saint-Jacques-de-Compostelle (nord-ouest) en 2013.