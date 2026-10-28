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Collision entre deux trains en Espagne: des dizaines de morts selon un bilan provisoire

Les services de secours tentent de sauver des victimes de l'accident dramatique qui s'est produit ce mercredi à proximité de Tolède. (PHOTO: Europa Press/Abaca)

Deux trains sont entrés en collision mercredi matin à environ 150 km au sud de Madrid, en Espagne, un accident qui a fait des dizaines de morts selon les autorités locales.

Par Le360 (avec AFP)
Le 28/10/2026 à 09h58

Des dizaines de personnes sont mortes mercredi dans la collision de deux trains à grande vitesse à environ 150 km au sud de Madrid, ont annoncé les autorités régionales. «Il y a au moins dix morts et il est possible que ce nombre augmente», a déclaré Esther Padilla, la porte-parole de la région de Castille-La-Manche, où a eu lieu l’accident peu avant 8H00 GMT.

D’après un porte-parole des services d’urgence espagnols, la collision a eu lieu entre «deux trains, l’un de (l’opérateur privé) Yrio et l’autre de (la compagnie nationale) Renfe».

Ce porte-parole a précisé que «tous les moyens sont actuellement mobilisés», dont «plusieurs brigades de pompiers, trois hélicoptères et deux unités de soins intensifs mobiles (UVI)».

«La circulation est interrompue sur la ligne à grande vitesse Madrid-Andalousie en raison d’une collision entre deux trains», a de son côté indiqué sur le réseau social X l’entreprise publique chargée de gérer l’infrastructure ferroviaire, ADIF.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s’est dit mercredi «consterné» par la «grave» collision entre deux trains à grande vitesse survenue dans la matinée, qui a fait au moins dix morts, selon les autorités régionales.

«Les services de secours interviennent sur le terrain pour prendre en charge les personnes touchées», a-t-il indiqué sur X, affichant son soutien aux victimes et à leurs familles.

Cet accident intervient moins d’un an après le tragique accident survenu à Adamuz en Andalousie ayant fait 46 morts dans la violente collision de deux trains à haute vitesse.

Par Le360 (avec AFP)
Le 28/10/2026 à 09h58

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