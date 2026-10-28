Collision entre deux trains en Espagne: des dizaines de morts selon un bilan provisoire

Les services de secours tentent de sauver des victimes de l'accident dramatique qui s'est produit ce mercredi à proximité de Tolède. (PHOTO: Europa Press/Abaca)

Des dizaines de personnes sont mortes mercredi dans la collision de deux trains à grande vitesse à environ 150 km au sud de Madrid, ont annoncé les autorités régionales. «Il y a au moins dix morts et il est possible que ce nombre augmente», a déclaré Esther Padilla, la porte-parole de la région de Castille-La-Manche, où a eu lieu l’accident peu avant 8H00 GMT.

🔴ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda.



Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo.



Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 pic.twitter.com/3ygGNbwKoK — Capital Radio (@capitalradiob) October 28, 2026

D’après un porte-parole des services d’urgence espagnols, la collision a eu lieu entre «deux trains, l’un de (l’opérateur privé) Yrio et l’autre de (la compagnie nationale) Renfe».

Ce porte-parole a précisé que «tous les moyens sont actuellement mobilisés», dont «plusieurs brigades de pompiers, trois hélicoptères et deux unités de soins intensifs mobiles (UVI)».

SPAIN TRAIN COLLISION: AT LEAST 10 DEAD NEAR TOLEDO



At least 10 people have been killed after two high-speed trains collided near Toledo, Spain, El País reports.



“Many more” victims are expected, according to the report. pic.twitter.com/fIpVR8xFVe — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) October 28, 2026

«La circulation est interrompue sur la ligne à grande vitesse Madrid-Andalousie en raison d’une collision entre deux trains», a de son côté indiqué sur le réseau social X l’entreprise publique chargée de gérer l’infrastructure ferroviaire, ADIF.

⚠️Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes. — INFOAdif (@InfoAdif) October 28, 2026

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s’est dit mercredi «consterné» par la «grave» collision entre deux trains à grande vitesse survenue dans la matinée, qui a fait au moins dix morts, selon les autorités régionales.

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage.



Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

«Les services de secours interviennent sur le terrain pour prendre en charge les personnes touchées», a-t-il indiqué sur X, affichant son soutien aux victimes et à leurs familles.

Cet accident intervient moins d’un an après le tragique accident survenu à Adamuz en Andalousie ayant fait 46 morts dans la violente collision de deux trains à haute vitesse.