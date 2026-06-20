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Cinq morts dans des frappes israéliennes sur le sud du Liban (média d’État libanais)

Un homme marche avec ses enfants devant un bâtiment détruit après son retour dans le village de Nabatieh, au sud du Liban, le 18 juin 2026. (Photo : MAHMOUD ZAYYAT / AFP). AFP or licensors

De nouvelles frappes israéliennes sur le sud du Liban ont fait cinq morts samedi, a rapporté l’agence de presse officielle libanaise ANI, malgré l’annonce de la veille d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah pro-iranien.

Par Le360 (avec AFP)
Le 20/06/2026 à 07h30

Les frappes ont visé plus d’une douzaine de localités après minuit et samedi matin, pour beaucoup dans le secteur de Nabatiyé, où des tirs d’artillerie ont également eu lieu, selon l’agence ANI.

Trois personnes ont été tuées à Arab Salim et une à Deir Zahrani, tandis qu’une autre est morte «après un tir de drone ennemi ciblant une moto» à l’entrée de la localité de Dweir, a précisé l’agence ANI.

Vendredi, un responsable américain avait déclaré à l’AFP qu’une trêve immédiate entre Israël et l’organisation chiite Hezbollah, soutenue par l’Iran, avait été conclue par des médiateurs américains et qataris après des discussions avec Israël et l’Iran.

L’ambassadeur d’Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, a indiqué que son pays respecterait le cessez-le-feu si le Hezbollah en faisait de même, alors que les annonces précédentes de trêve avaient été peu suivies d’effet.

Avant la nouvelle annonce, des frappes israéliennes avaient fait 47 morts et près d’une centaine de blessés dans la nuit de jeudi, selon les autorités libanaises.

Il s’agissait du bilan le plus lourd depuis la conclusion, lundi, du protocole d’accord irano-américain qui prévoit un arrêt des hostilités «sur tous les fronts, y compris au Liban» - un point sur lequel Téhéran avait insisté.

L’armée israélienne avait elle fait état de la mort de quatre de ses soldats, dont un haut gradé.

Sous la pression des États-Unis, le Liban a entamé en avril des pourparlers directs avec Israël à Washington, visant à mettre fin aux hostilités. Un cinquième cycle de négociations doit débuter mardi, selon le département d’État.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré vendredi que les troupes israéliennes resteraient dans le sud du Liban «aussi longtemps que nécessaire».

Le Hezbollah a entraîné le Liban dans la guerre au Moyen-Orient début mars par des tirs de roquettes sur Israël pour venger la mort du guide suprême iranien, tué lors de frappes américaines-israéliennes sur Téhéran.

Par Le360 (avec AFP)
Le 20/06/2026 à 07h30
#Liban#Israël#Hezbollah#Cessez-le-feu#Guerre#Moyen-Orient#Benjamin Netanyahu

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