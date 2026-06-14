Liban: nouvelles frappes israéliennes dans le sud et l’est, sur fond de négociations régionales

Des habitants observent les dégâts causés par une frappe israélienne à Tyr, dans le sud du Liban, le 28 mai 2026. AFP or licensors

Les frappes persistent alors que les États-Unis et l’Iran semblent sur le point de finaliser un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, qui pourrait inclure le dossier libanais.

L’armée israélienne a émis deux avertissements recouvrant 24 localités, situées à Nabatiyé et dans ses environs, ainsi que plus près de la côte, leur ordonnant de «se diriger vers le nord du fleuve Zahrani», à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec Israël.

Les bombardements israéliens ont visé plusieurs secteurs désignés par Israël, notamment autour de Nabatiyé, selon l’Ani.

Un photographe de l’AFP a entendu des détonations en provenance de Kfar Remman, régulièrement bombardé, et vu tout près un panache de fumée blanche au-dessus de Kfartebnit, non inclus dans les derniers avertissements israéliens.

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: دير الزهراني, النميرية, الشرقية, الدوير, حاروف, حبوش, کفر جوز, زبدين (النبطية), النبطية التحتا, النبطية الفوقا, کفر رمان, المحمودية, سجد (جزين), ریحان, عرمتى, كفرحونة, مليخ, اللويزة (جزين), جرجوع, عربصاليم… pic.twitter.com/JKFVsyZRGp — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 13, 2026

L’armée libanaise, restée à l’écart du conflit, a annoncé qu’un de ses soldats avait été «grièvement blessé» après avoir été visé par «un drone israélien», sur une route reliant Kfar Remman à Nabatiyé.

L’Ani a en outre fait état de tirs d’artillerie dans Nabatiyé et ses environs. Ces tirs ont été confirmés par un correspondant de l’AFP à Nabatiyé, décrite comme pratiquement déserte.

Prestigieux festival reporté

Le Hezbollah a de son côté dit avoir fait barrage à une tentative d’«infiltration» d’une force israélienne aux confins de Kfartebnit, dans les environs de Nabatiyé, dans la nuit de vendredi à samedi, après lui avoir tendu une embuscade suivie d’un «accrochage (...) avec des armes moyennes».

Le mouvement pro-iranien a également fait état d’accrochages samedi soir avec des forces israéliennes dans les environs de Majdal Zoun, plus près de la frontière avec Israël, et revendiqué des attaques dans ces deux localités ainsi que dans d’autres secteurs du sud.

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L’armée israélienne a pour sa part indiqué avoir «frappé plus de 70 sites d’infrastructure du Hezbollah dans le sud du Liban au cours des dernières 24 heures» et «éliminé» certains de ses membres.

Plus tôt samedi, elle avait annoncé avoir intercepté un «engin aérien hostile» entré dans le nord d’Israël depuis le Liban, au lendemain de quatre incidents similaires, survenus sans dégâts notables, selon elle.

Dans l’est du pays, régulièrement pilonné, le prestigieux festival international de Baalbeck, pilier de la vie culturelle libanaise depuis plus de sept décennies, est «reporté à une date ultérieure (...) en raison de la situation sécuritaire et politique qui prévaut actuellement», a annoncé le comité du festival.

Israël multiplie ses frappes dans le sud et l'est du Liban, le festival de Baalbeck reporté https://t.co/x0VHMcTTmi pic.twitter.com/UCKZvn0w54 — FRANCE 24 – Moyen-Orient (@F24MoyenOrient) June 13, 2026

De nouvelles frappes ont visé les extrémités de deux localités dans ce district sans avertissement préalable, a rapporté l’Ani.

«Test capital»

Le Liban a été entraîné dans la guerre le 2 mars, quand le Hezbollah a visé le territoire israélien en soutien à l’Iran après l’offensive israélo-américaine du 28 février.

Depuis, Israël mène des opérations qui ont tué 3.756 personnes, selon un dernier bilan officiel. Le Hezbollah revendique pour sa part des attaques quotidiennes contre l’armée israélienne.

🇱🇧 Israeli Attacks on Lebanon- June 13, 2026



Israel intensified its assault across Lebanon on Saturday, with at least 7 people reported killed and several others wounded in attacks across the south.



Lebanon’s Health Ministry said this morning that Israeli attacks have killed 45… pic.twitter.com/p7FSR6IV1J — Drop Site (@DropSiteNews) June 13, 2026

Et ce malgré un nouvel accord de trêve conditionnelle annoncé début juin à l’issue de pourparlers entre le Liban et Israël à Washington, rejeté par le Hezbollah.

Le front libanais constitue un volet majeur des négociations menées entre Washington et Téhéran en vue de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Cet accord est sur le point d’être finalisé, selon Donald Trump et le médiateur pakistanais, et inclut bien le Liban, selon un haut responsable américain, comme réclamé par Téhéran, alors que les États-Unis avaient auparavant dit vouloir traiter ce dossier séparément.

Le Liban fait face à «un test capital», a déclaré samedi le président Joseph Aoun sur X, appelant les Libanais à s’unir «autour d’un État souverain qui détient le monopole des armes» pour ne pas rester «otage de la logique des milices».

في الذكرى الثامنة والأربعين لاغتيال الوزير السابق طوني سليمان فرنجيه وأفراد من عائلته ورفاقه في اهدن، قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون : " ان استحضار الذاكرة لهذا الحدث المؤلم

يحتم علينا أن نتعلّم من دروس الدم ما لم تُعلّمنا إياه سنوات السلم. فالذاكرة الوطنية الصادقة لا تنتقي… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 13, 2026

Le député du Hezbollah Ali Fayyad a lui appelé à tirer profit de tout accord visant à mettre fin aux hostilités, mais pour lui «l’État doit abandonner la politique qui consiste à être écrasé face aux Israéliens et soumis aux Américains».