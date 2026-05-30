Chute d’un drone en Roumanie: Bucarest accuse la Russie, qui affirme ne pas «menacer» l’Europe

Cette photo, diffusée le 29 mai 2026 par la présidence roumaine, montre le président roumain Nicusor Dan visitant l'immeuble d'habitation touché par un drone à Galati, blessant deux personnes. (Photo : Administration présidentielle roumaine / AFP)

Vendredi après-midi, les autorités roumaines ont déclaré persona non grata le consul général russe à Constanta et annoncé la fermeture du consulat russe de cette ville bordant la Mer Noire. Moscou a répondu dans la faute en promettant des «mesures de riposte» imminentes.

Voici ce que l’on sait de l’incident:

Que s’est-il passé?

Selon le ministère roumain de la Défense, dans la nuit du jeudi à vendredi, la Russie a «repris ses attaques de drones» en Ukraine, «près de la frontière fluviale avec la Roumanie».

«L’un de ces drones a pénétré dans l’espace aérien roumain, a été suivi par radar jusqu’à la partie sud de la ville de Galati, puis s’est écrasé sur le toit d’un immeuble d’habitation, provoquant un incendie lors de l’impact», selon la même source.

Un adolescent de 14 ans et une femme de 53 ans ont été légèrement blessés par le crash de ce moteur à charge explosive.

Des incursions de drones en Roumanie, membre de l’UE et de l’Otan, ont été détectées à des dizaines de reprises depuis le début de l’offensive russe en Ukraine en 2022, mais c’est la première fois qu’un immeuble résidentiel est touché.

L’armée roumaine n’a pas eu le temps de l’abattre dans des conditions de sécurité suffisantes, ont précisé les autorités.

L’incident se produit alors que la Russie a massivement bombardé l’Ukraine le week-end dernier. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prévenu vendredi soir que Moscou préparait «une nouvelle frappe massive».

Qu’en dit la Russie?

«Personne ne peut dire jusqu’à présent quelle est l’origine de tel ou tel drone, tant qu’une expertise de ce drone n’a pas eu lieu», a affirmé le président russe Vladimir Poutine, en répondant à une question de journalistes depuis le Kazakhstan. Il a sous-entendu que le drone pourra être ukrainien.

🔴 INFO - #Russie : Vladimir #Poutine affirme ne pas savoir à qui appartient le drone tombé en Roumanie et dénonce une « première réaction de l'UE » qui consisterait à « qualifier tout drone de russe ». 🇷🇺🤥🇷🇴pic.twitter.com/h8Zv3NXSwh — FranceNews24 (@FranceNews24) May 29, 2026

Plus tard, le président russe a affirmé: «La Russie n’a jamais menacé et ne menace pas les pays européens».

«Aucune explication n’a été fournie quant à la manière dont les experts roumains ont déterminé l’appartenance nationale de ce drone», a assuré de son côté l’ambassade russe à Bucarest, accusant l’Ukraine d’une «nouvelle provocation» pour tenter «par tous les moyens d’entraîner l’OTAN dans une guerre contre la Russie.»

Quelle a été la réaction en Roumanie?

«Sur la base des numéros de série des composants retrouvés sur place, c’est sans nul doute un produit de fabrication russe», a insisté vendredi soir le ministre de la Défense roumain Radu-Dinel Miruta.

«Nous invitons les personnes en Russie qui considèrent disposer de preuves indiquant que ce drone n’est pas d’origine russe à se rendre dès demain au siège des renseignements de l’armée, où elles pourront vérifier les numéros de série des produits fabriqués en Russie...», a ironisé M. Miruta.

Le président roumain Nicusor Dan a affirmé plus tôt que la Russie portait «l’entière responsabilité de cet incident».

Întreaga responsabilitate pentru incidentul grav în care doi cetățeni români au fost răniți revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei. Raportat la această situație, Consulul General al Federației Ruse la Constanța a fost… pic.twitter.com/DOGaQYrGY5 — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 29, 2026

Il a convoqué une réunion du Conseil suprême de défense «afin de discuter des implications de l’incident le plus grave» ayant touché son territoire depuis l’invasion russe de l’Ukraine en 2022.

Bucarest a informé l’Otan et demandé des mesures pour accélérer le transfert de capacités antidrones vers la Roumanie. Deux avions de chasse F-16 ont été dépêchés.

«J’ai vraiment peur pour ma vie», s’est alarmée Mihaela, une habitante de Galati âgée de 47 ans, qui n’a pas souhaité donner son nom de famille.

Déjà dans la tourmente sur la scène politique intérieure, Nicusor Dan a été hué sur le site du crash, certaines personnes scandaient «démission!»

Qu’ont déclaré les alliés de Bucarest?

La Russie dans sa guerre «d’agression» contre l’Ukraine a franchi «une nouvelle limite», a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Russia’s war of aggression has crossed yet another line.



A Russian drone incursion struck a densely populated area in Romania, injuring civilians.



On EU territory.



We stand in full solidarity with Romania and its people.



As we continue strengthening our security and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2026

«Nous sommes pleinement solidaires de la Roumanie et de son peuple (...) nous continuons d’accentuer la pression sur la Russie» avec un nouveau «paquet de sanctions», a-t-elle assuré sur X.

Des condamnations sont venues des diplomaties allemande, britannique, française - la France ayant annoncé avoir convoqué l’ambassadeur russe.

Et Volodymyr Zelensky a réitéré sur X son appel auprès de l’Union européenne pour des sanctions «fortes» contre la Russie.

Et l’Otan?

Le colonel Martin O’Donnell, porte-parole du quartier général des forces de l’Otan en Europe (Shape), a confirmé à l’AFP que le drone était «russe».

Le secrétaire général de l’Otan Mark Rutte a exprimé la «solidarité absolue» de l’Alliance avec la Roumanie, dénonçant le «comportement irresponsable de la Russie» qui représente «un danger pour nous tous».

I just spoke with President @NicusorDanRO of Romania about the Russian drone that hit a residential building in Galati. I assured him of NATO’s absolute solidarity with Romania and expressed sympathy for those injured in the incident. I affirmed that NATO stands ready to defend… — Mark Rutte (@SecGenNATO) May 29, 2026

L’Otan est «prête à défendre chaque cm2 du territoire des Alliés», a-t-il encore affirmé.

«Nous nous tenons aux côtés de la Roumanie», a écrit l’ambassadeur américain à l’Otan Matthew Whitaker sur X.

Le commandant suprême des forces de l’Otan en Europe s’est de son côté entretenu avec le chef d’état-major des forces armées roumaines, a indiqué le Shape sur X. «Ils sont convenus de rester en contact étroit», a t-il précisé.