Boualem Sansal distingué par la Légion d’honneur en France

Cette nouvelle promotion civile, la plus élevée des distinctions nationales françaises, récompense au total 616 personnes. Créée en 1802 par Napoléon Bonaparte, la Légion d’honneur distingue des femmes et des hommes «engagés au service de l’intérêt général» et incarnant «une certaine idée de la méritocratie et de l’exemplarité», a précisé la Grande Chancellerie dans un communiqué. La majorité des décorés demeure inconnue du grand public, reflet d’une volonté affirmée de valoriser des parcours discrets mais jugés exemplaires.

Les distinctions se répartissent entre 528 chevaliers, 70 officiers, 14 commandeurs, ainsi que trois grands officiers et une grand’croix. Cette diversité de grades souligne l’éventail des engagements reconnus, allant du monde associatif et scientifique à la culture, la justice ou la mémoire.

À 81 ans, Boualem Sansal fait son entrée parmi les chevaliers. Figure majeure de la littérature francophone, il a été incarcéré en Algérie pendant près d’un an pour ses prises de position critiques sur son pays natal. Il a retrouvé la liberté le 12 novembre, à la faveur d’une grâce accordée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Sa décoration intervient dans un contexte fortement symbolique, mêlant reconnaissance littéraire et dimension politique.

Dans le champ culturel, l’écrivaine franco-iranienne Delphine Minoui, la chanteuse Nolwenn Leroy, l’humoriste et actrice Chantal Ladesou, ainsi que les acteurs et réalisateurs Guillaume Canet, Jean-Paul Rouve et Guillaume Gallienne sont également nommés au grade de chevalier, illustrant la place centrale accordée aux arts et au spectacle vivant dans cette promotion.

Le peintre David Hockney, âgé de 88 ans, est décoré en tant qu’étranger résidant en France. Pionnier du pop art et figure majeure de la peinture contemporaine, il s’était installé en Normandie en 2019 avant de revenir vivre à Londres en 2023. Cette distinction souligne l’influence durable de son œuvre sur la scène artistique internationale et son lien étroit avec la France.

Dix ans après les attentats du 13 novembre 2015, la promotion met aussi en lumière le travail de mémoire et d’accompagnement des victimes. Arthur Dénouveaux, président de l’association Life for Paris, et Philippe Duperron, président de 13onze15, sont distingués pour la première fois, en reconnaissance de leur engagement auprès des survivants et des familles endeuillées.

La plus haute distinction, la grand’croix, est attribuée à Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d’État et ancien président de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église catholique. Le rapport qu’il a dirigé en 2021 avait provoqué un véritable séisme en révélant l’ampleur des violences sexuelles au sein de l’institution.

Parmi les promotions au grade d’officier figurent la cheffe étoilée Anne-Sophie Pic et le mathématicien Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024. La passeuse de mémoire de la Shoah Ginette Kolinka, survivante du camp d’Auschwitz-Birkenau, est quant à elle promue commandeur, consacrant un engagement de longue date pour la transmission de l’histoire.

Enfin, six décorations sont attribuées au titre de l’initiative citoyenne, un dispositif permettant de faire émerger des candidatures hors des circuits ministériels traditionnels. Une autre promotion civile est traditionnellement annoncée chaque année en juillet — celle de 2025 avait notamment distingué Gisèle Pelicot — tandis que deux promotions militaires complètent chaque année cet ensemble. Aujourd’hui, la Légion d’honneur compte environ 77.000 membres, témoins d’une institution qui continue de refléter les évolutions et les priorités de la société française.