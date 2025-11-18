L’écrivain Boualem Sansal de retour en France: le régime d’Alger tremble

L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, qui se trouvait en Allemagne depuis sa libération de prison en Algérie mercredi, est de «retour en France», a annoncé mardi son comité de soutien dans un communiqué repris par l’Agence France Presse (AFP). «Le Comité de soutien international de Boualem Sansal salue avec une profonde émotion le retour en France de notre ami et compatriote», indique le communiqué sans donner plus de précision.

Le retour en France de Boualem Sansal jure radicalement avec la propagande du régime d’Alger qui certifie, via ses outils de propagande, avoir obtenu de Berlin le maintien sur le sol allemand de l’écrivain. L’Algérie affirme également avoir conditionné la libération de Sansal par son silence, l’auteur connu pour son franc-parler et son verbe acide étant «tenu» de se taire. Rien n’est cependant moins sûr. Le régime d’Alger le sait…et tremble déjà.