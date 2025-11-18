International

L’écrivain Boualem Sansal de retour en France: le régime d’Alger tremble

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, à Paris le 4 septembre 2015.. AFP or licensors

En Allemagne depuis sa libération mercredi dernier, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal a regagné la France ce mardi. De quoi démentir les allégations du régime d’Alger qui affirme, via ses médias, avoir conditionné son acquittement à son maintien en Allemagne… et son silence.

Par La Rédaction
Le 18/11/2025 à 13h17

L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, qui se trouvait en Allemagne depuis sa libération de prison en Algérie mercredi, est de «retour en France», a annoncé mardi son comité de soutien dans un communiqué repris par l’Agence France Presse (AFP). «Le Comité de soutien international de Boualem Sansal salue avec une profonde émotion le retour en France de notre ami et compatriote», indique le communiqué sans donner plus de précision.

Le retour en France de Boualem Sansal jure radicalement avec la propagande du régime d’Alger qui certifie, via ses outils de propagande, avoir obtenu de Berlin le maintien sur le sol allemand de l’écrivain. L’Algérie affirme également avoir conditionné la libération de Sansal par son silence, l’auteur connu pour son franc-parler et son verbe acide étant «tenu» de se taire. Rien n’est cependant moins sûr. Le régime d’Alger le sait…et tremble déjà.

Par La Rédaction
Le 18/11/2025 à 13h17
#Boualem Sansal#Algérie

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Après la libération de Boualem Sansal, la question des frontières de l’Algérie est désormais posée

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Territoires marocains spoliés par l’Algérie: Oran, Tlemcen, Mascara (Hommage à Boualem Sansal)

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Libération de Boualem Sansal: pour Pascal Bruckner, «l’Algérie a cédé parce qu’elle a tout perdu»

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

L’écrivain Boualem Sansal libre: la pitoyable capitulation du régime d’Alger

Articles les plus lus

1
Plan d’autonomie: le Maroc accélère et impose son tempo
2
Après la libération de Boualem Sansal, la question des frontières de l’Algérie est désormais posée
3
Alger a refusé de réactiver le Gazoduc Maghreb-Europe malgré plusieurs tentatives européennes
4
Le Maroc commande dix hélicoptères Airbus H225M pour remplacer les Puma des Forces royales air
5
Démolition du «Kremlin» de Bouskoura: un tournant dans la lutte contre les dérives urbanistiques
6
Infidélité
7
L’axe Paris-Alger bientôt déverrouillé?
8
Carburants: le Conseil de la concurrence alerte sur la hausse du prix du gazole et l’érosion des recettes fiscales
Revues de presse

Voir plus