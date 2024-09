Automobile: fort recul du marché européen et des ventes de voitures électriques en août

Au mois d'août, les ventes de Tesla sur le marché européen ont reculé de 43,2% sur un an, et de 14,9% depuis le début de l’année.

Le marché automobile européen a fortement baissé au mois d’août (-18,3% sur un an), entraîné notamment par la morosité des marchés allemand, français et italien, selon les chiffres publiés jeudi par l’Association des constructeurs (ACEA). Depuis le début de l’année 2024, les ventes connaissent cependant une légère croissance (+1,4%), notamment grâce aux marchés italien et espagnol, avec un total de près de 7,2 millions d’immatriculations.

Les ventes de voitures électriques ont enregistré leur quatrième mois de baisse en août (-43,9%), repassant sous la barre des 100.000 véhicules, pour 14,4% du marché. Après plusieurs années de forte progression, celles-ci ont enclenché la marche arrière, notamment avec la baisse des bonus à l’achat dans certains pays, mais aussi dans l’attente de l’arrivée de modèles plus abordables en concessions.

Les ventes de voitures électriques stagnent en Europe. Pourtant, il se pourrait bien que tout se mette à changer dans un futur proche. On vous explique pourquoi ! 👇 https://t.co/NgvQX5SXyQ — AutoPlus (@AutoPlusMag) September 19, 2024

Les immatriculations ont notamment reculé au mois d’août en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie et en Suède, mais continuent à croître en Belgique ou au Danemark. Le leader du secteur Tesla a vu ses ventes reculer de 43,2% sur un an, et de 14,9% depuis le début de l’année. Près de l’UE, les immatriculations d’électriques ont également progressé au Royaume-Uni.

Hybrides en formes, Diesel en berne

Sur ce marché en repli, les voitures hybrides sont les seules à progresser en août (+6,6%), à plus de 200.000 unités. Elles représentent désormais presque un tiers du marché (31,3%), contre 24% en août 2023. Les voitures à essence ont baissé de 17,1% sur un an, mais dominent toujours le marché de quelques unités, avec 33,1% des immatriculations.

La Fédération européenne pour le transport et l'environnement T&E vient de publier une étude selon laquelle les projections de ventes de véhicules électriques en Europe sont maintenues entre 20 et 24%. Une estimation que le terrain ne reflète pas... — L'Automobile Magazine (@LAutomobileMag) September 18, 2024

Les ventes de modèles diesel sont en revanche en chute libre sur la plupart des marchés européens (-26,4%) et ne représentent plus que 11,2% du marché. Les modèles hybrides rechargeables (avec une batterie électrique qu’il faut brancher) ont aussi reculé (-22,3%) sur la plupart de leurs marchés et représentent 7,1% des immatriculations.

Parmi les constructeurs, le leader Volkswagen recule moins au mois d’août que le marché (-14,8%) tandis que le N°2 Stellantis plonge (-29,5%) avec ses marques Peugeot, Citroën, Fiat ou Opel. Renault (-13,9%) et Hyundai-Kia (-14,5%) résistent un peu mieux aussi, tandis que Toyota- Lexus, pionnier de l’hybride, tire son épingle du jeu (-4,3%), tout comme Volvo, seul constructeur en hausse (+28,6%), notamment grâce à sa compacte électrique EX30.

L'Europe a répondu à Luca de Meo et aux constructeurs qui souhaitaient un report de la nouvelle norme CO2 prévue pour début 2025. Bruxelles renvoie le losange dans les cordes et rappelle que le planning était connu depuis 2019. — L'Automobile Magazine (@LAutomobileMag) September 18, 2024

Quelques constructeurs, parmi lesquels Renault et Volkswagen, demandent un report du renforcement des normes d’émissions de CO2 prévu pour 2025, tandis que le groupe Stellantis s’y oppose.