Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, en marge du sommet des ministres des Affaires étrangères du G7 au Quai d'Orsay, à Paris, le 10 novembre 2026. AFP or licensors

Une frappe de drones imputée à l’Iran a tué deux Italiens au Koweït, la première attaque meurtrière depuis des mois dans le Golfe, où Téhéran a récemment repris ses frappes contre les alliés de Washington, démentant toutefois être derrière celle-ci.

Le groupe allemand de défense Rheinmetall a confirmé que deux de ses employés, de nationalité italienne, avaient été tués lors d’une attaque de drone au Koweït. «Deux collaborateurs très estimés ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions alors qu’ils apportaient un soutien technique à des systèmes de défense aérienne. Protéger la population de ce pays était très important pour eux», a affirmé l’entreprise jeudi dans un communiqué.

Le Koweït et l’Italie avaient tous deux pointé la République islamique, la diplomatie italienne parlant de «drones en provenance d’Iran» ayant ciblé des installations militaires koweïtiennes, «parmi lesquelles une station de détection de la défense antiaérienne où travaillaient deux techniciens italiens de Rheinmetall Italia», une entreprise d’armement.

«Il y a eu une forte explosion et, malheureusement, (...) nos deux compatriotes sont décédés», a précisé le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani. Deux autres personnes, un Pakistanais et un Koweïtien, ont également été blessés, selon le ministère de la Défense koweïti.

A nome del Governo esprimo vicinanza ai familiari delle due vittime italiane in Kuwait pic.twitter.com/7Etds9tbWz — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) November 26, 2026

Après un premier démenti de l’armée iranienne, qui a assuré n’avoir mené «aucune opération» dans la région, le chef de la diplomatie Abbas Araghchi a indiqué s’être entretenu dans l’après-midi par téléphone avec son homologue au Koweït pour «rejeter fermement les allégations».

«La République islamique n’a rien à voir avec l’incident» et est «prête à mener une enquête conjointe» avec le Koweït, a dit le ministre, selon un communiqué repris par la télévision d’Etat.

Les pays du Golfe avaient été largement ciblés par Téhéran dans les premiers mois de la guerre régionale déclenchée en février par des frappes américano-israéliennes sur l’Iran.

In calls with my Italian and Kuwaiti counterparts, expressed condolences over deaths of Italian citizens in Kuwait.



The incident is suspicious and looks like a precooked recipe for war.



We stand ready to cooperate with Kuwait and Italy to determine the cause of the incident. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 26, 2026

Mais ils étaient épargnés depuis septembre, dans un contexte d’accalmie plus générale qui n’a cependant permis aucune avancée vers un règlement du conflit, les tractations diplomatiques marquant le pas.

Les frappes ont repris de manière irrégulière depuis mi-novembre, contre Bahreïn et le Koweït, qui comptent plusieurs bases américaines sur leur territoire.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a elle appelé à renforcer la pression contre l’Iran.

Saddened by the news of two Italian nationals killed in yet another Iranian drone attack in Kuwait.



Il mio pensiero va ai loro cari e al popolo italiano



We must step up pressure on Iran to put an end to these unacceptable attacks against its neighbours and our partners in the… https://t.co/9AXxOW7Y9M — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2026

«Les événements d’aujourd’hui nous rappellent une fois de plus que la sécurité dans le Golfe est une question qui nous concerne tous», a-t-elle écrit sur X.

Le conflit régional s’était étendu à un nouveau front en juillet, avec la reprise des combats au Yémen entre les Houthis, soutenus par Téhéran, et le gouvernement yéménite, appuyé par Riyad.

L’Arabie saoudite, qui avait déjà subi des frappes iraniennes et souffert du blocage du détroit d’Ormuz, qui a fortement entravé ses exportations de pétrole, essuie désormais des attaques quasi quotidiennes des combattants pro-iraniens.

Ursula von der Leyen appelle à renforcer la pression contre l’Iran après la mort de deux italiens dans une attaque de drones au Koweït

➡️ https://t.co/8sQKNVWFsZ pic.twitter.com/yrlNVmU9lt — Le Parisien (@le_Parisien) November 26, 2026

Une attaque a visé jeudi la raffinerie de Jazan, dans le sud du royaume, tuant un travailleur népalais et faisant plusieurs blessés, selon l’agence de presse officielle saoudienne SPA. Elle a aussi déclenché un incendie qui a entraîné la mise à l’arrêt du site, selon la même source. Les forces saoudiennes ripostent quotidiennement en bombardant les positions de leurs ennemis au Yémen.

Les Houthis, qui contrôlent les parties les plus peuplées du Yémen, ont eux rapporté des frappes saoudiennes sur la capitale Sanaa et la ville portuaire de Hodeida, dans l’ouest du pays.

Selon les médias houthis, les attaques ont visé une usine de chips à Sanaa et une station d’épuration à Hodeida. D’après la même source, 19 civils ont été tués ces deux derniers jours.

🇾🇪🇸🇦 Les Houthis ont menacé de frapper à nouveau l'Arabie saoudite et notamment ses ports après des frappes saoudiennes visant celui de Hodeida, l'un des principaux du Yémen, contrôlé par les combattants pro-iraniens.



➡️ https://t.co/tfeHEpFBjQ pic.twitter.com/CvIQpLIFti — Agence France-Presse (@afpfr) November 25, 2026

Les affrontements au Yémen se sont intensifiés en septembre, avec la prise par les Houthis du littoral occidental yéménite, contrôlant le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, sur la mer Rouge.

Le groupe est à présent à l’offensive vers Aden, siège du gouvernement. Le mouvement affirme que des centaines de civils ont déjà été tués au Yémen.

Les attaques des Houthis contre l’Arabie saoudite, visant notamment ses installations pétrolières et ses aéroports, ont fait 26 morts dans le royaume, selon les autorités saoudiennes.