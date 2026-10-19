Arrestations en Cisjordanie occupée après des agressions par des colons israéliens

La photographe Heidi Levine a été agressée par des colons israéliens alors qu’elle photographiait des agriculteurs palestiniens lors de la récolte des olives, dans le village palestinien d’Abu Falah, le 16 octobre 2026. (PHOTO AHMAD GHARABLI / AFP). AFP or licensors

La police israélienne a annoncé lundi l’arrestation de dix personnes soupçonnées d’être impliquées dans les récentes attaques perpétrées par des colons israéliens contre une photographe américaine et un maire français en visite en Cisjordanie occupée avec un convoi de diplomates européens.

«À la suite des graves violences survenues au cours du week-end», la police israélienne a procédé à plusieurs arrestations «avant l’aube», dans le cadre d’une enquête menée en Cisjordanie en coopération avec le Shin Bet (service israélien de sécurité intérieure), a-t-elle indiqué dans un communiqué.

«Dix suspects ont été arrêtés et transférés pour être interrogés», a-t-elle ajouté, sans toutefois préciser s’il s’agissait de colons israéliens. «En fonction des conclusions de l’enquête, ils seront ultérieurement déférés devant un tribunal».

Des colons israéliens ont attaqué samedi un convoi de diplomates européens en visite en Cisjordanie, rouant de coups un maire français. La veille, des colons avaient grièvement blessé Heidi Levine, une photographe américaine du Washington Post couvrant la récolte des olives dans le territoire occupé par Israël depuis 1967.

«La loi en Judée-Samarie (en Cisjordanie, NDLR) s’applique à tous, indépendamment de leur identité ou de leur affiliation. La police israélienne s’engage à faire respecter la loi de manière professionnelle, équitable et impartiale, sur la base de preuves», a affirmé le commandant en chef de la police, Danny Levy.

En Cisjordanie occupée, la police israélienne annonce dix arrestations après des violences de colons contre un convoi de diplomates européens https://t.co/nCxbPeWkwg — franceinfo (@franceinfo) October 19, 2026

Les violences commises par des colons israéliens contre les Palestiniens en Cisjordanie se sont fortement intensifiées ces derniers mois, avec une nouvelle recrudescence à l’occasion de la récolte des olives. Elles prennent notamment la forme d’agressions physiques, d’accaparements de terres, de vols de récoltes et d’actes de vandalisme visant des lieux de culte et des habitations.

Plusieurs journalistes palestiniens et étrangers ont également été pris pour cible. Début octobre, des colons avaient roué de coups Jaafar Ashtiyeh, photographe de l’AFP. En juillet, une équipe de la chaîne américaine CNN avait été agressée près de Ramallah.

Quelque 500.000 Israéliens vivent dans des colonies en Cisjordanie, considérées comme illégales au regard du droit international, aux côtés d’environ trois millions de Palestiniens.