Amsterdam: Hajar, une Marocaine de 29 ans, retrouvée morte après deux semaines de disparition

Le corps de Hajar, une Marocaine de 29 ans, a été retrouvé le 16 octobre 2026, le long de l’Amsteldijk, à Amsterdam-Zuid.

L’attente a laissé place à la douleur. Après près de deux semaines d’incertitude, la famille de Hajar, une jeune femme de 29 ans vivant à Amsterdam, a appris la découverte de son corps vendredi 16 octobre. Portée disparue depuis le dimanche 4 octobre, elle a été retrouvée dans l’eau, le long de l’Amsteldijk, à Amsterdam-Zuid, non loin du pont Utrechtsebrug.

Selon le quotidien néerlandais Het Parool, la police a été alertée vers 8h30, vendredi matin, d’une situation suspecte dans ce secteur. Sur place, les agents ont découvert le corps de la jeune femme et établi qu’elle était morte à la suite d’un acte criminel. Les circonstances exactes de son décès restent toutefois inconnues, tout comme le lieu où les faits se seraient produits.

Une disparition qui avait suscité de vives inquiétudes

Les recherches avaient débuté après la disparition de Hajar, signalée par sa famille le 5 octobre. La police néerlandaise avait rapidement fait état de sérieuses inquiétudes concernant sa sécurité et son état de santé.

D’après les premiers éléments communiqués par les autorités, la jeune femme avait été aperçue pour la dernière fois le dimanche 4 octobre à proximité du centre d’exposition RAI, à Amsterdam. Elle aurait quitté les lieux à vélo, en direction du quartier de Buitenveldert, en compagnie d’un homme dont l’identité n’a pas été précisée. Tous deux circulaient sur un vélo noir pour femme, selon l’appel à témoins diffusé par la police.

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Un avis de recherche avait été diffusé pour recueillir tout renseignement permettant de retrouver Hajar. La jeune femme mesurait entre 1,65 m et 1,70 m et avait les cheveux foncés et bouclés, ainsi que les yeux sombres. Selon la police, elle portait, la veille de sa disparition, une robe à imprimé tigre et des chaussures blanches de marque New Balance. Les enquêteurs ne pouvaient toutefois pas confirmer qu’elle portait encore cette tenue au moment de sa disparition.

La piste criminelle privilégiée

La découverte du corps a donné lieu à une importante opération policière, mobilisant notamment des équipes spécialisées en investigations criminelles et en police scientifique. Une partie de l’Amsteldijk est restée bouclée jusqu’à l’après-midi, tandis que les enquêteurs s’attachaient à établir le déroulement des événements.

Selon De Telegraaf, le corps aurait été découvert dans une valise. Des témoignages de riverains évoqués par le quotidien font état d’un passant qui aurait repéré celle-ci avant d’alerter les autorités. D’autres habitants auraient indiqué que la police recherchait un homme portant une valise. Ces éléments n’ont toutefois pas été confirmés par les forces de l’ordre.

À ce stade, les enquêteurs n’ont pas précisé comment Hajar avait été tuée ni où le crime aurait été commis. L’identité de l’homme aperçu avec elle avant sa disparition et son éventuel lien avec les faits n’ont pas été établis publiquement dans les informations disponibles.

Une famille qui demande le respect de son intimité

Par l’intermédiaire de l’association de soutien aux victimes Namens de Familie, les proches de Hajar ont exprimé leur profonde douleur après plusieurs jours d’incertitude. Ils souhaitent désormais pouvoir faire leurs adieux à la jeune femme dans l’intimité et l’anonymat.

«La disparition d’un être cher est dévastatrice. L’incertitude est extrêmement difficile à vivre», ont-ils déclaré, selon le communiqué relayé par les médias néerlandais.