Ramadan 2026: le pic est passé, les audiences plongent

Cette troisième semaine du Ramadan, 2M a encore dominé les écrans, mais les chiffres racontent une autre histoire: celle d’un essoufflement. Sur les deux chaînes publiques, les audiences s’érodent semaine après semaine, et les dégringolades se confirment.

En tête du classement toutes chaînes confondues, la saison III de «Bnat Lalla Mennana», réalisée par Chaouki El Oufir et portée par Samia Akariou, Nora Skalli et Saadia Ladib, reste la série la plus regardée du Ramadan — mais avec 10,8 millions de téléspectateurs, elle accuse un recul notable par rapport à la première semaine, où elle avait attiré un record de 12,3 millions de fidèles, selon les chiffres publiés par le Centre interprofessionnel d’audimétrie médiatique (CIAUMED).

Toujours sur 2M, «Hikayat Chama» grimpe d’un rang et s’installe en deuxième position avec 9,4 millions de téléspectateurs et 33,7% de part d’audience, en légère progression par rapport aux 9,1 millions enregistrés la semaine précédente. Elle devance désormais «Yawmiyat Mahjouba wa Tibariya», la capsule humoristique signée Mourad El Khaoudi, avec Dounia Boutazout, Sahar Seddiki et Tarik Boukhari au casting. La série se maintient en troisième position avec 9,1 millions de téléspectateurs et 44,1% de part d’audience, contre 7 millions de téléspectateurs la semaine précédente, une progression qui tranche avec la tendance générale.

Le téléfeuilleton turc «Hadik Hyati» complète le top 4 sur 2M avec 8,7 millions de téléspectateurs, en retrait par rapport aux 9,5 millions de la deuxième semaine. Dans le bas du classement, Ailti, autre série turque diffusée sur 2M, attire 7,6 millions de téléspectateurs et 36,3% de part d’audience, contre 8,3 millions et 42,4% la semaine précédente.

Du côté d’Al Aoula, le recul est tout aussi perceptible. «Shkoun Kan Ygol», signée Safaa Baraka et diffusée chaque jour à 20h30 avec Ibtissam Laaroussi, Farah El Fassi et Mehdi Foulane, rassemble 8 millions de téléspectateurs contre 8,2 millions la semaine précédente.

«Ach Tmaa», qui trônait en tête du classement d’Al Aoula la semaine dernière avec 8,2 millions de téléspectateurs, rétrograde en deuxième position avec 7,7 millions de téléspectateurs et 30,4% de part d’audience. Diffusée quotidiennement à 19h30, elle est réalisée par Ayoub Lahnoud, avec Saadia Ladib, Meryem Zaimi, Amine Ennaji, Mounia Lemkimel et Saâd Mouaffak.

La troisième place revient à «Attaman» de Rabii Shajid, diffusée tous les jours à 18h35, avec 7,4 millions de téléspectateurs et 27,8% de part d’audience, contre 7,9 millions la semaine précédente. Abdellah Ferkouss, Sahar Seddiki, Najat El Ouafi, Souad Hassan, Rababe Gouyd et Nada Haddaoui composent son casting.

Enfin, «Lmardi» ferme la marche sur Al Aoula avec 6,2 millions de téléspectateurs, contre 6,9 millions lors de la deuxième semaine. Diffusée tous les jours à 19h15, la série réunit Haytham Miftah, Oussama Ramzi, Adil Abatourab et Meryem Zaimi.

En prime time (18h15–21h00), Al Aoula enregistre une part d’audience cumulée de 24,5%, contre 31,5% la semaine précédente. 2M résiste mieux avec 38,8%, mais accuse, elle aussi un recul par rapport aux 41,6% de la deuxième semaine.