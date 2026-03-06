Ramadan 2026: les audiences s’effritent en deuxième semaine, 2M reste la chaîne la plus suivie avec «Bnat Lalla Mennana»

L’effet de curiosité des premiers jours du Ramadan passé, les audiences des productions proposées cette année sur Al Aoula et 2M s’érodent quelque peu. La troisième saison de «Bnat Lalla Mennana», qui avait battu le record des productions les plus regardées lors de la première semaine du mois sacré avec 12,3 millions de téléspectateurs, en a réuni un peu moins lors de la deuxième semaine, avec 11,3 millions de personnes suivant les tribulations de Samia Akariou et de sa bande, selon les chiffres d’audience publiés par le Centre interprofessionnel d’audimétrie médiatique (CIAUMED).

En deuxième position, toujours sur 2M, «Yawmiyat Mahjouba wa Tibariya» culmine à 9,7 millions de téléspectateurs et 44,4% de part d’audience, contre 10,3 millions et 49,6% la première semaine. Cette capsule humoristique, signée Mourad El Khaoudi et réunissant Dounia Boutazout, Sahar Seddiki et Tarik Boukhari, s’inscrit dans la continuité de la série «Jouj Wjouh».

Le téléfeuilleton turc «Hadik Hyati» s’empare de la troisième place sur 2M avec 9,5 millions de téléspectateurs et 43,3% de part d’audience, détrônant ainsi la série marocaine «Hikayat Chama». Déjà très suivie par les Marocains, cette série, diffusée à 20h10 au lieu de 19h10 habituellement, avait enregistré 9,3 millions de téléspectateurs et 42,3% de part d’audience lors de la première semaine du Ramadan. «Hikayat Chama», diffusée quotidiennement à 19h25 avec Boutayna El Yaagoubi, Kamal Cadimi, Abdelhak Belmjahed, Jaouad Alami et Abdeslam Bouhcini au casting, se retrouve ainsi reléguée à la quatrième position avec 9,1 millions de téléspectateurs.

Du côté d’Al Aoula, la série «Ach Tmaa» monte en tête du classement avec 8,2 millions de téléspectateurs et 30,4% de part d’audience, après avoir occupé la troisième position la semaine précédente. Diffusée quotidiennement à 19h30, elle est réalisée par Ayoub Lahnoud, avec Saadia Ladib, Meryem Zaimi, Amine Ennaji, Mounia Lemkimel et Saâd Mouaffak au casting.

En deuxième place sur Al Aoula, la série «Shkoun Kan Ygol», signée Safaa Baraka, a rassemblé 8,2 millions de téléspectateurs, contre 7,5 millions la semaine précédente. Diffusée chaque jour à 20h30, elle réunit Ibtissam Laaroussi, Farah El Fassi et Mehdi Foulane.

La troisième place du classement d’Al Aoula revient à la série «Attaman» avec 7,9 millions de téléspectateurs et 26,1% de part d’audience, contre 9,2 millions lors de la première semaine. Réalisée par Rabii Shajid et diffusée tous les jours à 18h35, elle réunit Abdellah Ferkouss, Sahar Seddiki, Najat El Ouafi, Souad Hassan, Rababe Gouyd et Nada Haddaoui.

Enfin, la série turque «Ailti», diffusée sur 2M, a attiré 8,3 millions de téléspectateurs avec une part d’audience de 42,4%. Elle devance ainsi la série marocaine «Lmardi» sur Al Aoula, qui n’a réuni que 6,9 millions de téléspectateurs. Diffusée tous les jours à 19h15, cette dernière réunit les comédiens Haytham Miftah, Oussama Ramzi, Adil Abatourab et Meryem Zaimi.

En prime time, entre 18h15 et 21h00, Al Aoula a enregistré une part d’audience cumulée de 31,5%, contre 33% lors de la première semaine du Ramadan. 2M l’a dépassée avec 42,3% de part d’audience, contre 41,6% la semaine précédente.